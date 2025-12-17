Kölns neue Erlebniswelt

Wo einst der Mercedes-Stern über Köln leuchtete, entsteht im Frühjahr ein Ort, der die Zukunft des Familienlebens erlebbar macht. Auf über 30.000 Quadratmetern entwickelt die EDUTAIN AG das ehemalige Autohaus in Köln-Ehrenfeld zu einem Family-Edutainment-Center, das Bildung, Erlebnis und Arbeit unter einem Dach vereint. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie: EXPLORADOM-Geschenktickets, die ab dem 18.12.2025 im Vorverkauf erhältlich sind – Familien, die sich jetzt schon Geschenktickets sichern, haben exklusiven Anspruch auf die ersten Einlasstickets nach Eröffnung.

Das erste Family-Edutainment-Center bietet Abenteuer auf drei Ebenen

Der EXPLORADOM vereint Lernen, Abenteuer, Arbeit und Familienleben unter einem Dach – als generationsübergreifendes, nachhaltiges Modell, das zum Auftakt das Beste aus vielen Jahren Odysseum und EXPLORADO auf neuen Wegen weiterführen und sich stetig weiterentwickeln soll.

Das große Atrium wird dabei der erste Schritt ins Abenteuer sein: mit einem Kletterbaum über mehrere Ebenen, einer Rutsche vom zweiten Stock bis ins Erdgeschoss und bewegungsnahen Exponaten, die zum Ausprobieren einladen. Auf drei Etagen entfaltet sich eine Welt, in der das Motto „digital meets analog“ Programm ist. Highlights und beliebte Klassiker aus dem Odysseum kehren in neuer Form zurück und werden mit einem Best-of von EXPLORADO kombiniert. Besonders die jüngeren Besucherinnen und Besucher werden sich freuen: Auch die beliebte Maus ist wieder mit von der Partie. Zu den Erlebnisbereichen zählen Mitmach-Zonen zum Entdecken und Bauen, fantasievolle Spielwelten und Wissensstationen, die zeigen, wie eine Stadt funktioniert – von Industrie über Energie bis Verkehr. In späteren Entwicklungsstufen werden diese Themen weiter ausgebaut und in größeren Maßstäben erlebbar gemacht.

Verantwortungsvolle Gastronomie und Gemeinschaft

Auch kulinarisch will der EXPLORADOM ein Ausrufezeichen setzen. Im Familienrestaurant wird jungen und alten Besucherinnen und Besuchern hochwertige und gesunde Ernährung geboten. Ergänzt durch ein Café in Kooperation mit lokaler Rösterei und traditionsreicher Bäckerei wird das Angebot zu einem echten Herzensprojekt: nachhaltig, handwerklich, ehrlich – so schmeckt Köln.

Gleichzeitig ist der EXPLORADOM mehr als nur ein Ausflugsziel: Er verbindet Freizeit und Arbeitswelt auf neue Weise. Berufstätige Eltern können in modernen Co‑Working‑Bereichen arbeiten, während ihre Kinder Abenteuer erleben. Unternehmen nutzen flexible Flächen für Meetings, Tagungen oder große Events und haben die Möglichkeit, sich in den Erlebniswelten zu präsentieren. Direkt dort, wo Familien zusammenkommen. So entsteht ein Ort, der Synergien schafft, um Familien zu entlasten und Unternehmen zu inspirieren.

Ein Projekt mit Strahlkraft in Köln und darüber hinaus

So macht der EXPLORADOM die Transformation eines ganzen Quartiers erlebbar. Köln‑Ehrenfeld, geprägt von jungen Familien, neuen Wohnquartieren und einer dynamischen Kreativszene, erhält damit ein neues Wahrzeichen. Einen Ort, der Kopf, Herz und Hand verbindet. Die offene Architektur des ehemaligen Autohauses wird neu gedacht, das Konzept dahinter ist ein deutschlandweites Novum. „Wir bauen nicht einfach um, wir bauen FÜR Köln. Für die Menschen, die Familien und vor allem die Kinder“, sagt Janine Jaensch, Vorstand der EDUTAIN AG. „Der EXPLORADOM ist ein Ort für Erlebnisse, an dem Lernen Spaß macht, Spielen verbindet und Familien neue Energie tanken. Wir verleihen einem geschichtsträchtigen Gebäude neuen Glanz und machen es zu einem Treffpunkt für alle Generationen.“

Tickets sichern und immer wiederkommen: Der EXPLORADOM wird sich stetig weiterentwickeln

Der offizielle Vorverkauf startet am 18. Dezember über explorado und ticketmaster. Angeboten werden zunächst undatierte Geschenktickets, die maximale Flexibilität bieten, bevor die Türen im Frühjahr 2026 öffnen sollen. Die Preise liegen bei 26 Euro an Wochentagen sowie 29 Euro an Wochenenden, in den Ferien und an Feiertagen. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt (Einlassticket erforderlich). Wer ein Geschenkticket erwirbt, sichert sich den Vorzug und kann nach Eröffnung des EXPLORADOM zu den ersten Besucherinnen und Besuchern zählen.

Der Besuch soll kein einmaliges Erlebnis werden, sondern Kindern und Familien auch beim zweiten und dritten Mal wieder neue Eindrücke bieten. Für Janine Jaensch ist diese Vielseitigkeit der Schlüssel: „Wir verbinden unsere Erfahrung aus 20 Jahren mit Formaten, die es so in Deutschland noch nicht gab – Schritt für Schritt und mit Blick darauf, was Familien wirklich brauchen. Damit schaffen wir einen Ort, der Bildung und Erlebnis neu denkt und den Alltag moderner Familien erleichtert – einen Ort, an dem es immer etwas zu entdecken gibt und der gemeinsame Zeit zu unvergesslichen Erlebnissen macht.“