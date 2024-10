Kölsch Bachelor 2024

Am 24. Oktober ist es wieder so weit: Der Kölsch Bachelor startet ins neue Wintersemester und lädt alle Studies dazu ein, die kölsche Kneipenkultur hautnah zu erleben. Im Belgischen Viertel und Kwartier Latäng wird dann wieder kräftig „studiert“ – mit Kölsch, neuen Freundschaften und einer gehörigen Portion Spaß.

Los geht’s in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in der Roonburg, wo die Teilnehmer ihr Bändchen und den Stempelplan abholen. Anschließend können die Studierenden ihre Kneipentour ganz flexibel gestalten. In jeder der teilnehmenden Bars gibt es einen Stempel für ein Getränk – ob Kölsch, Radler oder Wasser.

× Erweitern Foto: Veranstalter Der Joode Lade

Sobald mindestens zehn Stempel gesammelt wurden, geht es zurück zur Roonburg. Im „Prüfungsamt“ werden die Leistung bewertet, und jeder erfolgreiche TeilnehmerIn erhält seine Urkunde. Dort findet auch die große Abschlussparty statt, bei der ordentlich weitergefeiert wird!

Die teilnehmenden Locations sind: Joode Lade, Kölschbar, Laola, Zum Knobelbecher, Roonburg, Loreley, Die Oper, Excorner, Gilbert’s Pinte, Soylent Green, Venus Celler, Kwartier, Gockel, Low Budget, Macky's Asia Lounge und Grünfeld.

Tickets und weitere Infos gibt es auf Instagram @koelschbachelor

