Kölsch, Feuerwerk und Gänsehaut

Die Kölner Lichter sind echt kölsch. Denn am Samstag, 1. August, ist Gaffel wieder mit mehreren Ausschankständen auf der Deutzer Rheinseite vertreten. Zwischen der Hohenzollernbrücke und dem Rheinpark werden die Besucher mit modernstem Ausschank-Equipment und einer eingespielten Logistik versorgt.

Hunderttausende Menschen feiern am Rheinufer, bevor um 23 Uhr das große, musiksynchrone Feuerwerk den Nachthimmel in ein spektakuläres Farbenmeer verwandelt. Die Kölner Lichter bieten eine der spektakulärsten Feuerwerksinszenierungen Europas. Unter dem diesjährigen Motto „Die magische Schule des Feuerwerks“ verspricht die 21. Ausgabe des Events wieder eine Show voller Gänsehautmomente.

„Gemeinsam feiern, den Sommer genießen und unvergessliche Momente erleben, dafür steht auch Gaffel“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Mit einem frisch gezapften Kölsch in der Hand wird der Abend am Rhein einfach perfekt.“

Ob beim Warten auf den Schiffskonvoi, während der erstmals stattfindenden Drohnenshow oder beim großen Feuerwerksfinale: Gaffel sorgt entlang des Deutzer Rheinufers mit Gaffel Kölsch und Gaffels Fassbrause für die passende Erfrischung.