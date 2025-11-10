Kölsch goes Münsterland

Das Kultfestival Jeck im Sunnesching wächst weiter: Nach Köln und Aachen kommt das kölsche Sommerfest nun erstmals nach Haltern am See. Am 28. Juni 2026 verwandelt sich die Stadt im Münsterland in ein buntes Meer aus jecken Kostümen, guter Laune und kölscher Musik mit einem hochkarätigen Line-up rund um Brings, Cat Ballou, Höhner, Bläck Fööss, Räuber, Klüngelköpp, Miljö, Druckluft und Björn Heuser. Ein weiterer Top-Act ist bereits in Planung und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Was einst als Kneipen- und Straßenfestival initiiert durch die Privatbrauerei Gaffel in Köln 2015 begann, hat sich zum größten kölschen Sommerfestival entwickelt. Mit Haltern am See kommt nun ein weiterer Standort hinzu, der die rheinische Lebensart über die Grenzen Kölns hinausträgt.

„Jeck im Sunnesching ist längst mehr als ein kölsches Festival: es ist ein Lebensgefühl, das verbindet“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Dass wir mit Haltern am See nun auch das Münsterland gewinnen, zeigt, wie groß die Begeisterung für unsere Idee inzwischen geworden ist.“

Tausende Jecke werden an diesem Tag mitsingen, schunkeln und feiern, so, wie man es aus Köln und Aachen kennt. Neben den großen kölschen Bands sorgen auch lokale Partner für das passende gastronomische Angebot und eine entspannte Festivalatmosphäre. Natürlich wird auch frisch gezapftes Gaffel Kölsch ausgeschenkt.

„Wir freuen uns, Jeck im Sunnesching erstmals nach Haltern am See zu holen“, so Veranstalter Jochen Gasser. „Das Münsterland ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Kombiniert mit kölscher Musik und rheinischer Lebensfreude verspricht das ein unvergessliches Sommerhighlight zu werden.“

Das Festival Jeck im Sunnesching – Das Festival in Haltern am See findet am 28. Juni 2026 im Seebad Haltern, Hullerner Str. 52, 45721 Haltern am See statt.