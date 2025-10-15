„Kölsch verbindet“

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht die „Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser“ in die zweite Runde. Am Samstag, 25. Oktober, feiern fast 20 Brauhäuser und kölschgeprägte Gastronomien gemeinsam die einzigartige Brauhauskultur der Domstadt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm mit Live-Auftritten kölscher Bands, Mitsingkonzerten und DJ-Abenden. So wird an diesem Abend das Kölschgefühl in seiner ganzen Vielfalt spürbar.

„Die Premiere im letzten Jahr hat gezeigt, wie sehr Kölsch Menschen verbindet“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Die zweite Auflage knüpft genau daran an und zeigt erneut die Stärke unserer Brauhauskultur.“

Zu den Programm-Highlights gehören unter anderem das Bayenthaler Wirtshaus mit einem Mitsingkonzert der Band Hörgerät, die deutschen Rock vom Feinsten spielt.

Im Brauhaus Reissdorf am Griechenmarkt und im Reissdorf Em Keuchhof begeistert King Loui mit Lebensfreude und Heimatgefühl.

Das Gaffel am Dom lädt zu einem Mitsingabend mit Ben Randerath ein, der gemeinsam mit den Gästen die Klassiker der 90er-Jahre singt.

Et Thekenterzett begleitet im Hellers Brauhaus den ganzen Abend mit kurzen Auftritten und bringen kölsche Lieder.

Im Peters am Hahnentor singt Mathias Nelles mit den Gästen.

Constantin Gold und Moritz Köpping laden in der Brauerei zur Malzmühle zum großen Mitsingkonzert ein.

In der volkswirt.schaft läuft das FC-Spiel in Dortmund, vor Anpfiff gibt es eine Stunde lang Kölsch für 1 Euro. Im Anschluss steigt die „Come on, FC“-Party.

Die Brauwelt Köln bietet eine besondere Taschenlampen-Brauereitour an.

Und in der Schreckenskammer locken gleich zwei Aktionen: Jedes 11. Kölsch gratis und Krüstchen-Gulasch für 4,44 Euro.

Alle teilnehmenden Betriebe und Programmpunkte sind auf www.koelschverbindet.de zu finden.