Nach dem überwältigenden Erfolg im vergangenen Jahr legen die Kölner Brauereien die Kölsche Probier-Box erneut auf. Die gemeinsame Aktion erfolgt im Rahmen der Kampagne „Kölsch verbindet“, zu der auch die „Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser“ gehört. Die neue Auflage enthält wieder elf Kölsch-Marken: Dom, Früh, Gaffel, Hellers, Mühlen, Reissdorf, Richmodis, Schreckenskammer, Sion, Sünner und Zunft. Dazu gibt es die klassische Kölschstange sowie einen Verkostungsbogen, mit dem persönliche Eindrücke festgehalten werden können.

Die Resonanz hat uns gezeigt, wie groß die Verbundenheit zu Köln und zum Kölsch ist“, sagt Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes. „Sehr viele Menschen möchten die Vielfalt unserer Sorte erleben, und genau dafür ist die Kölsche Probier-Box da.“

Die Box ist im Handel im Rheinland erhältlich. Da viele Anfragen von Exil-Kölnern aus ganz Deutschland kamen, wird die Kölsche Probier-Box jetzt zusätzlich deutschlandweit über Amazon und den Online-Shop von Kalea angeboten. Die Neuauflage unterstreicht die Vielfalt der kölschen Braukultur. Auch wenn alle Kölsch-Marken nach den Regeln der Kölsch-Konvention gebraut werden, zeigt gerade die Probier-Box, wie unterschiedlich Charakter und Aroma dennoch ausfallen können. Damit bleibt Köln die Stadt mit dem größten Bierangebot Deutschlands und das mit nur einer einzigen Sorte.