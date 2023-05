Kölsches Jubiläum

Die Sparkasse KölnBonn ist auch in diesem Jahr Partnerin des COME TOGETHER CUP am Pfingstsonntag, 28. Mai 2023, und fördert ihn im elften Jahr. Das traditionelle Fußball-Turnier steht für Weltoffenheit, Vielfalt und Gleichberechtigung und wird seit 1995 in Köln veranstaltet. Bis zu 25.000 Besucherinnen und Besucher werden zu dem Fußballfest vor dem Stadion in Köln-Müngersdorf erwartet.

Der COME TOGETHER CUP am 28. Mai 2023 setzt erneut ein klares Signal für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Auf den Stadionvorwiesen mit 14 Kleinfeldern treten insgesamt 84 Fußballteams an, darunter Herren- und Damenmannschaften sowie Mixed- und inklusive Teams. Umrahmt wird der Event von einem bunten Begleitprogramm mit einem Promi-Spaßkick, der von der Fußballreporter-Legende Manni Breuckmann live kommentiert wird. Musikalische Höhepunkte sind die Auftritte von Kasalla, Marcella Rockefeller und Mo Torres. Schirmherr ist der frühere Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters. Der Eintritt zu dem bunten Fußballfest ist frei – auch für die Konzerte. Ein Großteil der Einnahmen geht an die gemeinnützigen Organisationen Aidshilfe Köln e. V. und anyway e. V.

Die Sparkasse KölnBonn setzt sich seit vielen Jahren für Vielfalt und ein respektvolles Miteinander ein unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft. Darauf basiert auch der verbindliche Verhaltens-Kodex, den sich das Institut gegeben hat. Diese Grundprinzipien beherzigt die Sparkasse im Unternehmen und trägt sie in ihrem bürgerschaftlichen Engagement nach außen. So unterstützt das Institut den Cologne Pride (Christopher Street Day) in Köln und beteiligt sich seit Jahren mit einem eigenen Wagen an der CSD-Demonstration für Vielfalt und Toleranz. Das Institut tritt für Chancengleichheit ein und hat bereits 2008 die Charta der Vielfalt unterzeichnet.

Alle Infos und das gesamte Programm findet man auf www.come-together-cup.de

