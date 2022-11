Nach der ersten Single „1Million“, die im letzten Jahr auf der Karneval der Stars erschienen ist und der Band einen Auftritt als Quereinsteiger in der Lanxess Arena bei „Elfter im Elften“ brachte, folgt nun das Debut-Album: „Kopp us Hätz an ist nicht nur der Titel des Albums, sondern war auch das Motto unserer Reise während der Entstehungsphase der Band und der neuen Songs.“

Mit 12 neuen Titeln zeigt die Band Auerbach, dass sie die Kölner Seele verstehen und, dass kölsche Musik auch sehr gut mit Pop und elektronischen Elementen funktioniert! Von ruhigen Balladen, über Heimatbezogene Songs zum Tanzen und feiern bis hin zu romantischen Liebeserklärungen kommt hier jeder Hörer auf seine Kosten.

Titel wie „1Million“, „Heimat“, „Stadt der Träume“ und „86 Mol“ zeigen auf ganz unterschiedliche Weise, wie der Kölner seine Stadt liebt und wie unterschiedlich die Menschen hier leben und gestrickt sind- Natürlich immer mit ganz viel Herz. Ein besonderes Highlight ist der Song „Gin & Tonic“ – Hier hat Auerbach sich prominente Unterstützung von Linda Teodosiu (bekannt aus der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und Frontfrau der neuen Formation Mätropolis). Hier treffen zwei ganz besondere Stimmen aufenander. Freuen Sie sich auf ein buntes Potpourri und eine ganz neue Farbe in der Kölner Musiklandschaft.

Foto: Pavement Records

Das Album ist ab sofort bei allen bekannten Plattenhändlern verfügbar.

