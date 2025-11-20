Kostenlose Schulungen für neue Fahrkartenautomaten

Im Rahmen der Modernisierung des Ticketverkaufs stellt go.Rheinland bis Ende 2025 insgesamt 330 neue Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen und Stationen im Verbandsgebiet auf. Die hochmodernen Automaten bieten nicht nur eine intuitive Bedienung, sondern auch zahlreiche Zusatzfunktionen wie eine integrierte Reiseauskunft, Barrierefreiheit und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten.Um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern und die neuen Funktionen vorzustellen, bietet go.Rheinland gemeinsam mit dem beauftragten Vertriebsdienstleister ab Anfang Dezember kostenlose Schulungen an verschiedenen go.Center-Standorten an. Ein*e Expert*in der Transdev Vertrieb GmbH erklärt die Funktionen der Automaten und beantwortet individuelle Fragen rund um den Ticketkauf.
Schulungsthemen
- Überblick über die wichtigsten Funktionen der neuen Automaten (z. B. Streckensuche, Kartenzahlung, Barrierefreiheit)
- Ticketkauf für den Nahverkehr
- Bezahlen ohne Bargeld
- Auswahl des passenden Tickets für die nächste Fahrt- Einstieg in den Fernverkehr
Termine und Orte
- 02.12.2025: Köln Hbf, Treffpunkt vor dem go.Center
- 10.12.2025: Bonn Bad-Godesberg Bf, Treffpunkt vor dem go.Center
- 12.01.2025: Euskirchen Bf, Treffpunkt vor dem go.Center
- 14.01.2025: Geilenkirchen Bf, Treffpunkt vor dem go.Center
- 27.01.2025: Siegburg/Bonn Bf, Treffpunkt vor dem go.Center
- 28.01.2025: Düren Bf, Treffpunkt vor dem go.Center
Die Schulungen finden jeweils von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und erfolgt hier über unsere Website. Die Anmeldung kann auch direkt in den go.Centern erfolgen.
Zum Hintergrund
Betrieben werden die Kundencenter von go.Rheinland (go.Center) von der Transdev Vertrieb GmbH. Im Jahr 2024 hatte go.Rheinland als Federführer einer gemeinsamen europaweiten Ausschreibung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV), dem Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz SÜD (ZÖPNV RLP Süd) Aufträge für Vertriebsdienstleistungen an das Unternehmen vergeben. Im Rahmen dessen wurde Transdev neben der Aufstellung der neuen Fahrkartenautomaten auch mit dem personenbedienten Verkauf in den 18 go.Centern betraut.