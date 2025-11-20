Kostenlose Schulungen für neue Fahrkartenautomaten

Im Rahmen der Modernisierung des Ticketverkaufs stellt go.Rheinland bis Ende 2025 insgesamt 330 neue Fahrkartenautomaten an Bahnhöfen und Stationen im Verbandsgebiet auf. Die hochmodernen Automaten bieten nicht nur eine intuitive Bedienung, sondern auch zahlreiche Zusatzfunktionen wie eine integrierte Reiseauskunft, Barrierefreiheit und verschiedene Zahlungsmöglichkeiten.Um Fahrgästen den Einstieg zu erleichtern und die neuen Funktionen vorzustellen, bietet go.Rheinland gemeinsam mit dem beauftragten Vertriebsdienstleister ab Anfang Dezember kostenlose Schulungen an verschiedenen go.Center-Standorten an. Ein*e Expert*in der Transdev Vertrieb GmbH erklärt die Funktionen der Automaten und beantwortet individuelle Fragen rund um den Ticketkauf.

Schulungsthemen

Überblick über die wichtigsten Funktionen der neuen Automaten (z. B. Streckensuche, Kartenzahlung, Barrierefreiheit)

Ticketkauf für den Nahverkehr

Bezahlen ohne Bargeld

Auswahl des passenden Tickets für die nächste Fahrt- Einstieg in den Fernverkehr

Termine und Orte

02.12.2025: Köln Hbf, Treffpunkt vor dem go.Center

10.12.2025: Bonn Bad-Godesberg Bf, Treffpunkt vor dem go.Center

12.01.2025: Euskirchen Bf, Treffpunkt vor dem go.Center

14.01.2025: Geilenkirchen Bf, Treffpunkt vor dem go.Center

27.01.2025: Siegburg/Bonn Bf, Treffpunkt vor dem go.Center

28.01.2025: Düren Bf, Treffpunkt vor dem go.Center

Die Schulungen finden jeweils von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und erfolgt hier über unsere Website. Die Anmeldung kann auch direkt in den go.Centern erfolgen.

Zum Hintergrund

Betrieben werden die Kundencenter von go.Rheinland (go.Center) von der Transdev Vertrieb GmbH. Im Jahr 2024 hatte go.Rheinland als Federführer einer gemeinsamen europaweiten Ausschreibung mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV), dem Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) und dem Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz SÜD (ZÖPNV RLP Süd) Aufträge für Vertriebsdienstleistungen an das Unternehmen vergeben. Im Rahmen dessen wurde Transdev neben der Aufstellung der neuen Fahrkartenautomaten auch mit dem personenbedienten Verkauf in den 18 go.Centern betraut.