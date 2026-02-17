Kräftig, rund, streng limitiert

Zu Aschermittwoch bringt Gaffel mit dem limitierten Fastenbier erneut eine besondere Bierspezialität auf den Markt. Die beiden Braumeister Moritz Tauscher und Moritz Schefzu haben das obergärige Fastenbier weiterentwickelt, das durch Tiefe und Ausgewogenheit überzeugt.

Expand Foto: Gaffel Moritz Tauscher (li.) und Moritz Schefzu

Im Glas entfalten sich vielschichtige Aromen. Noten von Schokolade und Karamell treffen auf eine dezente Malzsüße, begleitet von röstigen Kaffeearomen. Eine angenehme Hopfennote ergänzt den vollmundigen Charakter. Mit 5,8 % Vol. Alkohol verbindet das Fastenbier Kraft mit überraschender Drinkability.

Fastenbiere blicken auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Schon im frühen Mittelalter brauten Mönche besonders nahrhafte Biere, um die Zeit des Verzichts zu begleiten.

Der überlieferte Leitsatz „Flüssiges bricht Fasten nicht“ steht bis heute sinnbildlich für diese Tradition, die Gaffel nun zeitgemäß interpretiert.

Die Rezeptur entstand im Rahmen eines internen Wettbewerbs unter den Gaffel-Braumeistern. In einer Blindverkostung setzte sich der Sud von Moritz Tauscher und Moritz Schefzu durch.

Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, steht das Fastenbier für handwerkliche Braukunst und die Weiterentwicklung klassischer Bierstile.

„Mit dem Fastenbier verbinden wir historische Brautradition mit moderner Aromatik und der Handschrift unserer Braumeister“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR.

Erhältlich ist das limitierte Gaffel Fastenbier in der 0,33-Liter-Mehrwegflasche im Handel, im Gaffel Online-Shop und in ausgewählten Gastronomien. Das Gaffel am Dom serviert das Fastenbier traditionell im Tonkrug.