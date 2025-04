Seit April sind die On-Demand-Verkehre „Kraftraum-Shuttle“ in Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) und Rommerskirchen (Rhein-Kreis-Neuss) in der Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) integriert. Dadurch erhalten Kund*innen nun einen umfassenderen Blick über das Mobilitätsangebot vor Ort. Bisher wurden in der VRS-Auskunft, wie üblich, Linienverkehre mit Bus, Bahn und Nahverkehrszug für eine Fahrtverbindung berücksichtigt. Durch die Weiterentwicklung wird auch der On-Demand-Verkehr - also ein Bedarfsverkehr ohne festen Fahrplan und Linienführung - in den Fahrtverbindungen ermittelt. Hierdurch wird die Nutzung der On-Demand-Verkehre vereinfacht.

Ein entscheidender Vorteil für Kund*innen ist, dass der On-Demand-Verkehr stärker in das bestehende System des Öffentlichen Personennahverkehrs integriert wird. Bisher war eine Auskunft meist nur in separaten, auf regionale Angebote beschränkte Apps möglich. Reisende benötigen ab sofort nur noch eine einzige Auskunfts-App, um die On-Demand-Angebote in Bergheim und Rommerskirchen anzeigen zu lassen. Die Integration weiterer regionaler On-Demand-Angebote wird im Laufe des Jahres erfolgen.

In der aktuellen Ausbaustufe gelangen Kund*innen über einen Link im Verbindungsvorschlag der VRS-Auskunft direkt auf die Plattform „Kraftraum-Shuttle“, auf welcher die eigentliche Buchung durchgeführt werden kann. Im Laufe des Jahres 2025 ist zudem eine sogenannte „Tiefenintegration“ vorgesehen, welche es ermöglichen soll, sowohl die Verbindungssuche als auch die Buchung komplett innerhalb der VRS-App durchzuführen. Die Integration des On-Demand-Verkehrs in die VRS-Auskunft ist Teil des Modellprojekts „Kraftraum-Shuttle“.

„Die Integration der On-Demand-Verkehre »Kraftraum-Shuttle« in unsere Auskunft ist ein großartiger Schritt, um diese modernen Mobilitätsangebote den Fahrgästen noch besser zugänglich zu machen. Das Projekt erleichtert den Menschen vor Ort die aktive Teilhabe an der Verkehrswende und fördert die Anbindung ländlicher Gebiete“, so Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg.

Über das Projekt „Kraftraum-Shuttle“Das Projekt „Kraftraum-Shuttle“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreisstadt Bergheim, des Verkehrsbetriebs REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH und des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS). Ziel ist es, als Ergänzung zum bestehenden ÖPNV bis Ende 2025 eine öffentliche, mandantenfähige und skalierbare Plattform für On-Demand-Mobilität im Rheinischen Revier aufzubauen. Beim On-Demand-Verkehr kommt der Fahrdienst nur auf Bestellung und wird in der Regel mit Pkw oder Kleinbussen betrieben. Die Plattform wird seit dem 01. November 2024 in Bergheim und seit März 2025 in Rommerskirchen getestet. Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sowie der Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert.

Informationen erhalten Sie unter: www.kraftraum-shuttle.de