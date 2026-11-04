Kreissparkasse Köln erweitert ihr Praktikumsangebot

Foto: Hannah Beeck begleitet bei der Kreissparkasse Köln in Bergisch Gladbach regelmäßig Schülerinnen und Schüler durch ihr Praktikum.

Die Kreissparkasse Köln hat ihr Praktikumsangebot für Schülerinnen und Schüler ausgeweitet. Neu ist seit diesem Jahr, dass ein Praktikum nicht mehr nur in den Filialen, sondern auch im Team Finance möglich ist. Das Team Finance ist eine Beratungseinheit mit Standorten in Königsdorf, Siegburg und Bergisch Gladbach, die sich speziell an junge Kundinnen und Kunden im Alter von 18 bis 30 Jahren richtet. Die Beratung erfolgt dort vorzugsweise über mediale Kanäle, zum Beispiel per Videocall.

Daneben wird der Großteil der Praktikumsplätze weiterhin traditionell in den Filialen vor Ort angeboten. Hier erhalten Praktikantinnen und Praktikanten wie bisher Einblicke in die Filialorganisation, die Privatkundenberatung sowie in Service- und Kassengeschäfte. Darüber hinaus rücken digitale Services noch stärker in den Fokus, etwa die Sparkassen-App, das Bezahlverfahren Wero, die Fotoüberweisung oder das Mehrwertprogramm S-Vorteilswelt.

„Mit unserem erweiterten Praktikumsangebot ermöglichen wir jungen Menschen einen guten Einblick in die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten von Bankkaufleuten im Vertrieb“, sagt Britta Frackenpohl, die in der Personalberatung der Kreissparkasse Köln das Praktikumsangebot koordiniert. „Neben den klassischen Aufgaben in der Filiale spielen digitale Services und mediale Beratung im Bankgeschäft eine immer wichtigere Rolle. Gleichzeitig registrieren wir ein steigendes Interesse an unserem medialen Ausbildungsweg. Mit der Ausweitung unseres Praktikumsangebots reagieren wir auf diese Entwicklung. Denn es ist uns wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, sich frühzeitig vor ihrer Berufswahl ein klares Bild von der Tätigkeit in all ihren Facetten zu machen.“

Insgesamt stellt die Kreissparkasse Köln jedes Jahr rund 300 Praktikumsplätze für Jugendliche von weiterführenden und berufsbildenden Schulen zur Verfügung. Möglich sind sowohl Tages- und Kurzpraktika bis zu fünf Tagen als auch zwei- bis dreiwöchige Schulpraktika sowie freiwillige Praktika in den Schulferien.

„Interessierten Schülerinnen und Schülern empfehlen wir, sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bewerben“, sagt Hannah Beeck, stellvertretende Leiterin der Kreissparkasse Köln in Bergisch Gladbach. Sie begleitet dort regelmäßig junge Menschen im Praktikum. „Zwar können Praktika bei uns grundsätzlich über das gesamte Jahr verteilt stattfinden. In der Praxis konzentrieren sich die Bewerbungen jedoch häufig auf bestimmte, von den Schulen vorgegebene Zeiträume.“ Entsprechend könne es in diesen Phasen zu Engpässen kommen. Wer flexibel bei der Terminwahl ist, was insbesondere bei einem freiwilligen Praktikum in den Schulferien gut möglich sei, habe daher besonders gute Chancen.

Ein Beispiel dafür, wie sich Engpässe verringern lassen, ist der „Runde Tisch Ausbildung Hürth“. In diesem Format treffen sich Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises Wirtschaft Hürth (AWH) e. V., der Wirtschaftsförderung der Stadt Hürth und von Hürther Schulen. Zu den Initiatoren des Runden Tischs zählt auch die Kreissparkasse Köln. „Praktika sind für junge Menschen ein wichtiger Schritt bei der beruflichen Orientierung. Umso sinnvoller ist es, wenn Schulen und Unternehmen hierzu im Austausch stehen und gute Lösungen finden“, sagt Stephan Tiefenthal, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln und zugleich Schatzmeister des AWH. „Wenn Praktikumszeiträume zwischen Schulen und Betrieben gut koordiniert werden, vermeiden wir Engpässe. So erhalten mehr Jugendliche die Chance auf einen Orientierungseinblick – was letztlich auch zur Ausbildungssicherung in der Region beiträgt.“

Wer sich für ein mehrwöchiges Praktikum bei der Kreissparkasse Köln interessiert, kann sich online unter www.ksk-koeln.de/praktikum bewerben. Ein Tages- oder Kurzpraktikum kann direkt mit der Filiale vor Ort vereinbart werden.