Die Kultserie Schnick-Schnack-Schluck geht in die nächste Runde. Seit mehr als einem Jahrzehnt verwandelt das Turnier Kneipen in Arenen und bringt Spieler sowie Zuschauer aus ganz Köln zusammen. Auch 2026 stehen wieder acht Weltcups auf dem

Programm, bevor im Dezember der neue Weltmeister gekürt wird.

Was 2013 im Kwartier Latäng begann, hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Kölner Kneipenkultur entwickelt. Organisator Muharrem „Mucca“ Sahin und die Weltorganisation aSSSociation haben aus dem einfachen Spiel mit Schere, Stein und Papier ein Turnierformat entwickelt, das Spannung, Strategie und kölsche Geselligkeit verbindet. Unterstützt wird die Serie seit Jahren von Sponsor Gaffel.

Die neue Saison beginnt heute im Kwartier. Danach zieht der Weltcup durch verschiedene Veedel-Kneipen, bevor im Dezember im Stiefel das große Finale stattfindet.

Termine Schnick-Schnack-Schluck Weltcup 2026

5. März – Kwartier

26. März – Kölschbar

23. April – Stiefel

28. Mai – Wundertüte

Sommerpause

27. August – Stiefel

24. September – Kölschbar

29. Oktober – Liebefeld

26. November – Flora6

Finale: 17. Dezember – Stiefel

Titelverteidiger ist Kasi, der sich im Finale des Weltcups 2025 gegen „Sohn von Dirk“ durchsetzte. Ob der Titelverteidiger seine Dominanz bestätigen kann oder ein neuer Herausforderer den Pokal holt, bleibt offen. Gerade diese Unberechenbarkeit macht den Reiz des Spiels aus. Zwischen Psychologie, Intuition und einem Hauch Glück entscheidet am Ende oft nur ein einziger Zug über Sieg oder Niederlage.

„Schnick-Schnack-Schluck ist mehr als ein Spiel. Es bringt Menschen zusammen und ist zu einem festen Teil der Kölner Kneipenkultur geworden“, sagt Organisator Muharrem „Mucca“ Sahin. „Jeder Weltcupabend erzählt seine eigene Geschichte und genau das macht diese Serie so besonders.“