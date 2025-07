KVB unterstützt KIDsmiling

Die Kunden der KVB spenden 1.000 Euro an den gemeinnützigen Verein KIDsmiling e. V. Die Summe kam im Rahmenprogramm des Kölner Familienlaufs am 25. Mai auf den Jahnwiesen zusammen. Hier konnten die Besucherinnen und Besucher am gemeinsamen Stand beider Organisationen für jeweils fünf Euro Bienenhotels und Plüschbienen erwerben. Biene Maja war das Maskottchen der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand (www.der-koelner-familienlauf.de).

Inzwischen konnte Marion Densborn, Projektleiterin der KVB, die Spende an Dr. Sandra von Möller, Gründerin und Vorsitzende des KIDsmiling e. V., übergeben. Begleitet wurde die Spendenübergabe durch junge Fußballerinnen und Fußballer, die dort an einem Fußballturnier teilnahmen.

KIDsmiling engagiert sich seit 2007 für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren, die in aller Regel nicht in einem Verein organisiert sind. Durch kostenlose Fußballtrainings auf öffentlichen Bolzplätzen können diese ihrer sportlichen Leidenschaft nachgehen. Aktuell werden 27 regelmäßige Fußballtrainings in sieben Städten durchgeführt. Mit Sport- und Kulturaktivitäten hilft der Verein den jungen Menschen dabei, Perspektiven zu erkennen und zu entwickeln. Zu den Höhepunkten gehört unter anderem der jährlich stattfindende KIDsmiling-Sommercup, im Rahmen dessen die Spendenübergabe stattfand.

Weitere Infos unter: www.kidsmiling.de