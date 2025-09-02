Kundschaft entscheidet mit

Zur Wiedereröffnung ihrer modernisierten Filiale in Köln-Braunsfeld hat die Sparkasse KölnBonn eine besondere Aktion gestartet: Zwei lokale Vereine konnten sich und ihre aktuellen Projekte direkt in der Filiale präsentieren. Sparkassen-Kundinnen und -Kunden erhielten die Möglichkeit, über den Verein abzustimmen, der die höchste finanzielle Unterstützung verdient. Entsprechend der Platzierung erhielt jeder der Vereine von der Sparkasse KölnBonn einen Spendenscheck mit einem Preisgeld.

Platz 1: Kölner Kindertagespflege e. V. gewinnt 2.000 Euro

Die meisten Stimmen erhielt die Kölner Kindertagespflege e. V. und sicherte sich damit den ersten Platz sowie den höchsten Spendenscheck im Wert von 2.000 Euro. Der Verein setzt sich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kindertagespflege in Köln ein, um Kindern eine gute Betreuung zu ermöglichen: in kleinen Gruppen, mit viel Zeit, Nähe und individueller Förderung. Angesichts des Mangels an Kita-Plätzen ist die Kindertagespflege ein wichtiger Baustein im Betreuungsangebot und eine große Unterstützung für viele Familien.

Platz 2: Lindenthaler Tierpark, die Waldschule für alle, gewinnt 1.000 Euro

Ein starkes Ergebnis erzielte auch der Tierpark in Lindenthal, der den zweiten Platz erreichte und sich über eine Spende von 1.000 Euro freuen darf. In Köln ist der Lindenthaler Tierpark ein beliebtes Ausflugsziel insbesondere für Familien. In seiner kostenlosen Waldschule lernen Kindergruppen aus Kitas und Schulen Tiere und Wald kennen und gewinnen so schon früh ein Bewusstsein für Natur, Umwelt und Klimaschutz.

Diese Aktion ist Teil des umfangreichen bürgerschaftlichen Engagements der Sparkasse KölnBonn. Allein im vergangenen Jahr hat die Sparkasse KölnBonn einen Förderrekord er-zielt und damit ihr Markenversprechen "Füreinander Hier" erneut unter Beweis gestellt: mit insgesamt 19,2 Millionen Euro für 3.400 Maßnahmen in Köln und Bonn.