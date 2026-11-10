Kunst trifft Kölsch

Foto: Gemeinsam auf die Gewinner der Gaffel-Kölschglas-Edition angestoßen (v. l.): Heike Ander (KHM), Zweitplatzierter Fabian Heller, Sebastian Lenninghausen (Gaffel), Siegerin Yue Cao und Daniel Hug (ART COLOGNE).

Kunst und Kölsch gehören in Köln einfach zusammen. Auf der ART COLOGNE wurden jetzt die Gewinner der diesjährigen Gaffel-Kölschglas-Edition ausgezeichnet. Den ersten Platz sicherte sich Yue Cao von der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) mit ihrem Entwurf „Connection Between Inner and Outer“. Über den zweiten Platz freute sich ihr Kommilitone Fabian Heller mit seinem Design „Ich hald ming Glas noch selvs“.

Mit kräftigen Farben und verschlungenen Linien, die an die Vernetzungen der Nervenzellen im Gehirn erinnern, zeigt Yue Cao, wie aus einzelnen Kontakten ein lebendiges Netzwerk entsteht.

„Yue Cao macht mit ihrem Entwurf auf eine überraschende und sehr moderne Weise sichtbar, was beim gemeinsamen Kölsch entsteht: Gespräche, Begegnungen und Verbindungen“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing der Privatbrauerei Gaffel. „Genau dieser Gedanke passt hervorragend zu Köln und zu unserer Bierkultur.“

Der Siegerentwurf wird mit einem Preisgeld von 1.111 Euro ausgezeichnet und in einer limitierten Auflage von 1.500 Exemplaren produziert. Die Gläser kommen in ausgewählten Kölner Gastronomien zum Einsatz und sind zudem im Gaffel Shop erhältlich.

Auch der zweite Platz überzeugte mit einer kreativen Idee. Fabian Heller, der an der KHM im Diplom 2 studiert, setzte mit „Ich hald ming Glas noch selvs“ auf einen Entwurf mit kölschem Titel.

„Der einzigartige Wettbewerb bietet jedes Jahr aufs Neue den willkommenen Anlass, sich mit der Kölschstange als mobilem Träger von Kunst auseinanderzusetzen“, sagt Heike Ander, Kuratorin an der Kunsthochschule für Medien Köln. „Ich gratuliere Yue Cao zu ihrem großartigen Entwurf.“

Seit 2012 entwickeln Studenten der KHM kreative Konzepte für die exklusive Gaffel-Kölschglas-Edition. Aus mehr als 150 eingereichten Entwürfen wurden bislang 15 außergewöhnliche Kölschstangen realisiert, die Kunst und kölsche Braukultur miteinander verbinden.

Ein besonderes Highlight auf der diesjährigen ART COLOGNE war die erstmalige gemeinsame Präsentation aller bisherigen Kölschglas-Editionen. Die Sonderschau zeigte die kreative Vielfalt der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Gaffel und der KHM.

„Wir feiern die langjährige Kooperation mit Gaffel in diesem Jahr mit einer Sonderschau“, betont Daniel Hug, Director ART COLOGNE. „Der Entwurf der Künstlerin Yue Cao fügt sich nahtlos in die Reihe hervorragender Arbeiten ein, die aus der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren entstanden sind.“