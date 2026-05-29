KVB wirbt für digitalen Tarif eezy.nrw

Die KVB hat ihre KVB-App um eine wichtige Funktion erweitert. Die Fahrgäste können nun Fahrten sowohl in der KVB-App als auch, wie bisher, in der VRS eezy.nrw App buchen. Voraussichtlich bis Ende Juli werden zudem weitere Funktionen des Tarif-angebotes eezy.nrw in die KVB-App integriert. Dann können auch Kinder, bis zu vier Erwachsene und Fahrräder mitgenommen werden. Zum Jahresende wird es voraus-sichtlich auch möglich sein, andere Personen als Neukunden zu werben und dafür dann einen Bonus zu bekommen.

Bereits jetzt bietet eezy.nrw eine dreifache Bestpreisgarantie: Jede Fahrt kostet maximal soviel wie ein Einzelticket (2. Klasse) in der entsprechenden Preisstufe. Für alle Fahrten innerhalb von 24 Stunden werden zusammen maximal 27,80 Euro berech-net. Und pro Kalendermonat sind alle Fahrten nicht teurer als das Deutschlandticket mit aktuell 63 Euro.

Seit Dezember 2021 können die Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs den digitalen Tarif eezy.nrw nutzen. Hierbei checken sie vor Fahrtbeginn mit ihrem Handy ein und nach der Fahrt wieder aus. Eine Software ermittelt im Hintergrund den jeweiligen Preis. Dieser resultiert aus einem Basisbetrag und einem entfernungsabhängigen Betrag (Luftlinie).

Das Tarifangebot eezy.nrw ist inzwischen zu einer tragenden Säule im Tarifgefüge geworden. Seit seiner Einführung wurden in Nordrhein-Westfalen bereits mehr als 20,5 Millionen Fahrten mit diesem Tarifangebot unternommen.

Die KVB empfiehlt eezy.nrw allen Gelegenheitskunden des ÖPNV. Das Unternehmen hat deshalb eine Stadtbahn, einen E-Bus und 100 KVB-Räder im eezy.nrw-Design gestalten lassen. Diese wurden heute auf dem Neumarkt präsentiert und werben nun in Köln für das Angebot.