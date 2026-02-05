Mit ihrem neuen Sessionshit „Lääv di Lääve“ treffen Brings den Nerv des Fastelovends. Der Song ist mehr als ein Karnevalslied: Er ist ein klares Statement für Lebensfreude. „Lääv di Lääve“ erinnert daran, das Leben zu feiern.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbindet Gaffel und Brings eine enge Partnerschaft. Auch in dieser Session wird der Hit der Kölsch-Rocker durch die Familienbrauerei beworben. Mit einer aufmerksamkeitsstarken OOH-Kampagne ist „Lääv di Lääve“ ab Februar im Kölner Stadtgebiet und darüber hinaus weitverbreitet. Das erste Großflächenplakat beklebte die Band höchstpersönlich auf dem Brauereigelände. Anschließend führte Gaffel-Chef Heinrich Philipp Becker die fünf Jungs durch die Brauerei.

× Erweitern Foto: P. Brohl

Die Verbundenheit von Gaffel und Brings zeigt sich in zahlreichen gemeinsamen Projekten und Sondereditionen, die von exklusiven Partyfässchen über Brings Jubiläumsflaschen bis hin zu Merchandise-Artikeln reichen. Zudem ist die Band fester Bestandteil des BrauhausRock im Gaffel am Dom und steht seit Beginn von Jeck im Sunnesching regelmäßig als Headliner auf den Bühnen der Sommerfestivals in Köln und Aachen.

„‚Lääv di Lääve‘ ist unsere Botschaft an den Karneval und an die Stadt: Jeder soll so leben dürfen, wie er ist“, sagt Peter Brings. „Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, Haltung zu zeigen und dabei das Herz offen zu halten.“

„Brings steht wie kaum eine andere Band für kölsche Identität und klare Werte“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Mit Lääv di Lääve bringen sie diese Haltung auf den Punkt.“