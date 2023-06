Längere Freibadöffnungszeiten & Sommerschließungen

Ab Donnerstag, 22. Juni 2023, öffnen das Agrippabad sowie die Freibäder im Lentpark, Stadionbad sowie die Außenbereiche mit 25-Meter-Becken in den Kombibädern in Höhenberg, Ossendorf, Zollstock und Zündorf jeweils ganztägig, meist ab 10h. Das Naturfreibad Vingst steht in den Ferien in der Zeit von 12-19h für Badegäste bereit und wird in diesem Sommer erneut an die Freibadampel angedockt. Das heißt, es wird witterungsabhängig und bedarfsorientiert gesteuert.

Lediglich im Falle sehr schlechten Wetters behalten Die KölnBäder es sich vor, andere Freibadampeln rot zu schalten. Der Lentpark hat durchgehend jeweils Montag seinen Reinigungstag, der Naturbadeteich wird dann ganztägig gereinigt. Das Genovevabad, Rodenkirchenbad und das Wahnbad sind für die Dauer der Ferien, also bis einschließlich Sonntag, 04. August geschlossen.

Folgende Saunalandschaften gehen in den Sommerferien in diese Revisionsschließungen:

26. bis 30. Juni Agrippabad-Saunalandschaft

17. bis 26. Juli Ossendorfbad-Saunalandschaft

24. bis 28. Juli Groov-Sauna im Zündorfbad

Unterdessen bleiben die Saunalandschaften im Lentpark, Stadionbad und im Höhenbergbad bis auf Weiteres geschlossen.

Sämtliche Öffnungszeiten sind hier hinterlegt: www.koelnbaeder.de/oeffnungszeiten

Informationen über E-Tickets finden Sie hier: www.koelnbaeder.de/e-ticket

Eine Übersicht über die Revisionszeiten für das ganze Jahr hier: www.koelnbaeder.de/aktuelles

