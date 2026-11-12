Lange Nacht im Aquarium

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Tolle Nachrichten für den Kölner Zoo pünktlich zur „Langen Nacht im Aquarium“ an diesem Samstag, 14. November 2026: In den vergangenen Wochen sind im Aquarium des Zoos der Domstadt viele besondere Nachzuchten bei vom Aussterben bedrohten Arten geglückt. So u.a. fünf Jungtiere bei den Vietnamesischen Krokodilschwanzechsen, ein Blaugefleckter Baumwaran, der in der Wildnis nur auf einer einzigen indonesischen Insel vorkommt, bei den Zackenerdschildkröten, den Krokodilmolchen oder – zum ersten Mal – bei den Menarambo-Buntbarschen.

All diese besonderen und für den Artenschutz sehr wichtigen Nachzuchten müssen gefeiert werden. Am besten geht dies bei der „Langen Nacht im Aquarium“, die an diesem Samstag, 14. November 2026, stattfindet. Dann geht das Zoo-Team in die Extraschicht – denn die Eingangstüren ins Aquarium stehen dann ausnahmsweise von 18 bis 22 Uhr auf.

Eines der Highlights sind kommentierte Sonderfütterungen. An verschiedenen Infostationen können Jung und Alt tolle Entdeckungen machen:

Was lebt alles in einem Wassertropfen?

Wie sieht eine Haihaut unter dem Mikroskop aus?

Warum häutet sich eine Schlange?

Außerdem können exotische Krabbeltiere aus nächster Nähe bestaunt werden.

Eintauchen in den Artenschutz

Präsentiert werden wieder tropische Süßwasser- und Meeresbewohner, außergewöhnliche Reptilien und Amphibien sowie faszinierende Wirbellose. Dazu gibt es spannende Informationen aus erster Hand und besondere Einblicke in die Artenschutz- und Nachzuchtarbeit im Rahmen von Führungen und Vorträgen. Denn das Kölner Aquarium ist ein wahrer Artenschatz mit zahlreichen hochseltenen Tieren aus aller Welt.

Stimmungsvolle Jazzmusik sowie Cocktails, Getränke und Snacks runden den Abend im Aquarium ab.