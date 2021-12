LANXESS arena-Geschäftsführer geehrt

Skål International ist eine 1934 gegründete Organisation zur Verknüpfung, Förderung und Austausch der Tourismusbranche. Seine mehr als 12.933 Mitglieder, die sich aus Managern und Führungskräften der Branche zusammensetzen, treffen sich auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene in mehr als 319 Skål Clubs in 102 Ländern. Der Skål Club Köln feierte im November seinen 70 Geburtstag. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde dem CEO der LANXESS arena Stefan Löcher der Skål Ehrenpreis 2021 für besondere Verdienste des Incoming-Tourismus für Köln verliehen.

„Ich fühle mich geehrt diesen Preis entgegen nehmen zu dürfen. Die LANXESS arena steht seit 1998 für Großveranstaltungen von internationaler Strahlkraft und hat ein ums andere Mal bewiesen wie groß der Beitrag zum Tourismus in der Stadt ist. Egal ob bei Karnevals-Veranstaltungen, Konzerten von Super-Stars oder internationalen Sport-Turnieren. Die Menschen kommen wegen der Events und bleiben wegen der tollen und einladenden Stadt gerne etwas länger. Die Anerkennung des Skâl Club Köln für unsere Arbeit ist eine tolle Auszeichnung die uns sehr stolz macht.“, kommentiert Löcher den Ehrenpreis.

Etwa 20 Prozent der Arena-Gäste bleiben im Zusammenhang mit einem Veranstaltungsbesuch mindestens eine Nacht in einem Kölner Hotel. Die Hälfte davon sogar zwei bis drei Nächte. In einem normalen Jahr sind das rund 450 000 Hotelübernachtungen. Ebenso profitieren der Einzelhandel und der öffentliche Nahverkehr. Deutschlands bestbesuchte Multifunktionsarena sorgt für einen Umsatz von nahezu 600 Millionen Euro in Köln und der Region und ist damit ein enormer Wirtschaftsfaktor.

Auch KölnTourismus-Geschäftsführer Dr. Jürgen Amann unterstreicht: „Die LANXESS arena ist ein Gästemagnet für den Tourismus-Standort und generiert als einer der größten Gastgeber Kölns ganzjährig attraktive Reiseanlässe aus den Bereichen Musik, Sport und Entertainment. Die Ergebnisse einer aktuellen Gästebefragung haben uns gerade wieder verdeutlicht: Der Besuch eines Events gehört zu den wichtigsten Impulsen für eine Städtereise nach Köln. Stefan Löchers Einsatz zusammen mit seinem Team, gerade während der andauernden unsicheren Zeit, ist enorm und verdient höchsten Respekt.“

Weitere Infos unter: www.lanxess-arena.de

