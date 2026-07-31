Leoparden-Jungtier geboren

Im Kölner Zoo wurde am 13. Juli ein Persischer Leopard geboren. Das Jungtier ist munter und wohlauf. Mutter ist die 7-jährige „Mitra“. Es ist ihr erster Wurf. Vater ist der zwölfjährige Kater „Grom“. „Mitra“ füllt die Mutterrolle bislang sehr gut aus, sodass der Zoo optimistisch hinsichtlich der weiteren Aufzucht des Jungtieres ist.

Erst in einigen Wochen kann das Geschlecht des Nachwuchses bestimmt werden. Mutter „Mitra“ bleibt bis auf weiteres allein und in kompletter Ruhe mit dem Jungtier in einer Wurfhöhle im Backstage-Bereich der Anlage. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger haben keinen Kontakt zu dem Jungtier, um den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehungen nicht zu stören. Auch Vater „Grom“ hat, wie auch in der Wildnis üblich, derzeit keinen Kontakt zu dem Jungtier.

Mit in den Ställen installierten Kameras bleibt der Zoo dennoch auf dem Laufenden über die Entwicklung. Das Live-Bild ist auch für alle, die in den Zoo kommen, sichtbar als Extra-Angebot auf einem Monitor in der „Tigerhöhle“ zwischen Löwen- und Tigeranlage.

Der Kölner Zoo plant, das Jungtier bei weiter gutem Verlauf in etwa drei Monaten der Öffentlichkeit vorzustellen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Er ist abhängig von der weiteren Entwicklung und den Witterungsbedingungen.

Persische Leoparden gelten nach der IUCN Rote Liste als stark gefährdet, ihre Bestände sinken leider. Jeder Nachwuchs ist daher erwünscht und hilft, diese Art vor dem Aussterben zu retten.