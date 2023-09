Leseförderung für Jungen

Gegen neun andere Teams hatten sich die 15 Jungen der fünften Jahrgangsstufe der Bonner Gesamtschule „Bonns Fünfte“ zum Schuljahresende 2022/2023 im kicken&lesen Köln Wettbewerb durchgesetzt: Am vergangenen Samstag erhielten sie vor dem Spiel des Heimspiels des 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim im RheinEnergieSTADION den Wanderpokal kicken&lesen Köln.

In Vertretung der Ministerin übergab Dirk Schnelle, Schulabteilungsleiter aus dem Ministerium für Schule und Bildung, die Trophäe gemeinsam mit Dr. Carsten Wettich, Vize-Präsident des 1. FC Köln, Philipp Türoff, Geschäftsführer 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA, Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln und Norbert Minwegen, Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur. Die Gesamtschule „Bonns Fünfte“ konnte den Pokal zum ersten Mal mit nach Hause nehmen.

Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller gratulierte dem Siegerteam: „Sportlich, kreativ und sicher im Lesen. Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Schüler! Ganz besonders freue ich mich, dass durch dieses Projekt Jungen Freude am Lesen vermittelt werden kann. Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, die in allen Bereichen des Lebens von immenser Bedeutung ist. Lesen kann zudem viel Spaß machen - genau das zeigt kicken&lesen.“

„Fit am Ball und fit beim Lesen – diese Kombination ist beeindruckend. kicken&lesen verbindet mit Spaß und Innovation den Ausbau dieser Fähigkeiten. Lesen ist enorm wichtig und schafft eine Basis für eine erfolgreiche Zukunft von Kindern und Jugendlichen“, so Robert Voigtsberger: „Ich gratuliere allen Teilnehmenden und ganz besonders den Jungs der Inklusiven Gesamtschule Bonns Fünfte zu ihren großartigen Leistungen“.

Dr. Carsten Wettich: „Es ist bekannt, dass das Lesen bei Jungen im Alter von etwa 10 bis 14 Jahren oft an Attraktivität verliert. Diesem Trend kann mithilfe des Projekts kicken&lesen Köln nachhaltig entgegengewirkt werden. Die Jungen finden große Freude daran, erhalten Bestätigung und werden durch den wettbewerbsorientierten Ansatz zusätzlich motiviert. Mit seinem Bildungs- und Bewegungsfokus passt das Projekt kicken&lesen Köln ideal zu der FC-Stiftung“.

„Das Projekt lässt niemanden zurück. Auch Jungen mit geringer Lesekompetenz und Sprachschwierigkeiten können sich einbringen und Erfolgserlebnisse sammeln“, erklärte Norbert Minwegen.

Seit 2013 arbeiten die Projektträger SK Stiftung Kultur und die Stiftung 1. FC Köln gemeinsam daran, die vor allem bei Jungen weitverbreitete Leseunlust und die daraus resultierende geringe Lesefähigkeit zu bekämpfen: kicken&lesen Köln greift deren Fußball-Begeisterung auf und verbindet sie mit der vermeintlich weniger attraktiven Beschäftigung des Lesens. 2021 wurde kicken&lesen Köln mit dem zweiten Preis des Deutschen Lesepreises in der Kategorie „Herausragendes kommunales Engagement in der Leseförderung“ ausgezeichnet. Bei kicken&lesen Köln erleben Fünft- und Sechstklässler an derzeit acht Kölner Schulen und zwei Bonner Schulen das Lesen als eine spannende Aktivität, die Spaß macht. Über den Zeitraum von einem Schuljahr werden sie intensiv begleitet. In wöchentlichen Einheiten trainieren die Jungen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im Wechsel Kicken und Lesen. Zusätzlich gibt es einen kompletten Trainingstag organisiert durch die Stiftung 1. FC Köln im RheinEnergieSportpark. Der Besuch von Heimspielen des 1. FC Köln und die Begegnung mit Spielern aus dem Profikader sind weitere kleine Belohnungen der FC-Stiftung und dienen der Motivation der Teilnehmer auf der langen Strecke zum Pokal.

Um den kicken&lesen Köln Wanderpokal an die jeweilige Schule zu holen, müssen möglichst viele Punkte mithilfe von gelesenen Seiten, bei einem Fußballturnier und dem Book Slam® gesammelt werden. Bei dem finalen Book Slam® wird im Gegensatz zu einem Vorlesewettbewerb nicht die Lesefertigkeit der Teilnehmer abgefordert, sondern die Fähigkeit zur kreativen und inhaltlichen Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage: Die Teams präsentieren ihr Lieblingsbuch vor Publikum in Form von dreiminütigen Bühnenperformances.

