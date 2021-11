Less Waste Box liefert nachhaltigen Bürobedarf innerhalb Kölns mit dem Fahrrad. Somit werden Kölner Unternehmen dabei unterstützt, ihren Büroalltag nicht nur grüner zu gestalten, Less Waste Box sorgt mit ihrer Dienstleistung auch für weniger Abgase und Verkehr. Das Sortiment umfasst alles, was im Büro gebraucht wird: z.B. umweltfreundliche Schreibwaren, recyceltes Kopierpapier, plastikfreie Handseife und natürlich darf auch guter, fair gehandelter Kaffee aus der lokalen Rösterei nicht fehlen. Wer steckt dahinter? Kennengelernt haben sich Anne und Salomon (Foto) in der Berufsschule. Anfang dieses Jahres entschlossen sie sich dazu, ihre Vision von mehr Nachhaltigkeit in der Bürolandschaft in die Tat umzusetzen. Mittlerweile werden die Beiden vom Land NRW mit dem Gründerstipendium und von der staatlichen KfW-Bank mit einem Gründerkredit unterstützt. Ihr Lager/Büro an der Zülpicher Straße umfasst 100 qm und ein Sortiment mit 150 Produkten von 40 verschiedenen HerstellerInnen.

Weitere Infos unter: www.lesswastebox.de

