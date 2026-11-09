Lew Kopelew Preis

Das Lew Kopelew Forum verlieh den „Preis für Frieden und Menschenrechte 2026“ an Joachim Gauck, Bundespräsident a.D. der Bundesrepublik Deutschland. Joachim Gauck hat in entscheidenden Momenten unserer Geschichte Verantwortung übernommen. Er hat dazu beigetragen, dass das Licht der Freiheit in einer Gesellschaft leuchtet, die auch Dunkelheit und Unfreiheit erlebt hat und diese niemals vergessen darf. Stets versteht er Politik auch als ethische Verpflichtung: Er erhebt seine Stimme und greift ein, wenn die Menschenwürde verletzt wird. Mit großer Konsequenz setzt sich Joachim Gauck für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte ein. Ebenso entschlossen tritt er dem völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie autoritären und populistischen Kräften entgegen.

Eröffnet wurde die feierliche Veranstaltung am 8. November 2026 von Thomas Pennartz, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Köln, vor über 500 geladenen Gästen in der geschichtsträchtigen Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt.

„Es ist uns eine Ehre, dem Lew Kopelew Forum und dieser hochkarätigen Verleihung in unserer Kassenhalle eine Bühne zu bieten. In Zeiten globaler und gesellschaftlicher Umbrüche ist das unermüdliche Eintreten für Freiheit und Demokratie wichtiger denn je. Joachim Gauck hat als Bürgerrechtler und Bundespräsident überzeugend gezeigt, dass der Schutz der Menschenwürde unser aller ethische Verpflichtung ist. Sein Wirken für Dialog und Verständigung ist ein Kompass für uns alle,“ so Thomas Pennartz.

Die Würdigung des Preisträgers übernahm Tom Buhrow, Vorsitzender des Lew Kopelew Forums e.V., im Rahmen eines Dialogs mit Joachim Gauck. „In Zeiten großer Polarisierung braucht es besonnene Stimmen, die Orientierung geben. Joachim Gauck ist eine solche Stimme. Die Werte, die auch Lew Kopelew vertreten hat, ziehen sich wie ein roter Faden durch Joachim Gaucks eigenen Lebensweg. Ein würdiger Preisträger“, sagte Tom Buhrow.

Die feierliche Laudatio hielt Armin Laschet, Ministerpräsident a. D. von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.

„Joachim Gauck steht für die Werte, für die Lew Kopelew kämpfte. Für die Freiheit, für Menschenwürde und Demokratie gegen autoritäre Diktaturen und Willkür. Als mutiger Christ widerstand Joachim Gauck dem Druck eines Unrechtsregimes und er kämpfte friedlich mit der Waffe des Wortes und seiner begnadeten Sprache. Er ist bis heute eine starke Stimme für die Freiheit. Als Bundespräsident war er ein Glücksfall für Deutschland“, würdigte Armin Laschet den Preisträger.

Die musikalische Untermalung gestaltete das Kölner Duo KontraSax, bestehend aus Christina Fuchs (Saxofon/Klarinette) und Romy Herzberg (Kontrabass), mit ausgewählten Eigenkompositionen. Seit über 35 Jahren stehen die beiden Musikerinnen für eine beeindruckende Symbiose aus zeitgenössischer Komposition und feinfühliger Improvisation.