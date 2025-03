Licht aus. Stimme an!

Expand Foto: Veranstalter

Am Samstag, 22. März 2025, findet um 20:30 Uhr die Earth Hour statt. Weltweit wird in der jeweiligen Zeitzone für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. 2024 beteiligten sich mehr als 550 Städte und Gemeinden allein in Deutschland an der globalen Aktion.

In Köln ist in diesem Jahr auch das Bayenthaler Wirtshaus mit einem besonderen Konzept dabei. An diesem Abend wird auf elektrische Beleuchtung verzichtet und der Gastraum ausschließlich durch Kerzenlicht erhellt. Die Gäste sind eingeladen, eigene Kerzenständer und Kerzen mitzubringen, um gemeinsam eine einzigartige Stimmung zu schaffen. Dazu gibt es ein besonderes Buffet, das von der Küche des Bayenthaler Wirtshauses zubereitet und zusammengestellt wird.

Sobald alle Gäste gestärkt sind, übernimmt der Chor „The Voices“ die Bühne. Mit kraftvollen Pop- und Vocal-Songs, begleitet am Klavier, wird zusammen mit dem Publikum gesungen und damit ein zusätzliches akustisches Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Weitere Informationen gibt es über die Homepage bayenthaler-wirtshaus.de. Dort kann auch reserviert werden.

Earth Hour

Bayenthaler Wirtshaus, Samstag, 22. März 2025

Einlass: ab 18:00 Uhr

Buffet-Eröffnung: 18:30 Uhr

Beginn der Earth Hour: 20:30 Uhr