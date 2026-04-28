Die Privatbrauerei Gaffel startet im Frühjahr 2026 eine außergewöhnliche Aktion, die Köln und Kölsch auf emotionale und interessante Weise verbindet.

Im Mittelpunkt steht die Kooperation mit dem österreichischen Künstler Merlin Bauer. Er ist Urheber und Schöpfer des Kunstprojekts und der namensgebenden, 26 Meter langen Skulptur „Liebe deine Stadt“, die seit 2007 an ihrem (inzwischen zweiten) Standort über der Nord-Süd-Fahrt installiert ist und sich längst zu einem Wahrzeichen Kölns entwickelt hat.

Merlin Bauers Werke sind Sammlungsschwerpunkt des Museum Kolumba und in vielen bedeutenden (Privat-)Sammlungen vertreten. Seinen Schriftzug haben sich mittlerweile unzählige begeisterte Fans quer durch alle Altersgruppen tätowieren lassen, und gleichzeitig gehört sein Kunstprojekt mittlerweile zum deutschen Erdkunde-Lehrstoff der Mittelstufe und taucht in den entsprechenden Schulbüchern auf. Auch „Liebe deine Stadt“-Fahnen von FC-Fans waren lange Zeit im RheinEnergieSTADION zu sehen.

Seine über zwanzig Jahre währende Arbeit an und mit seinem Kunstprojekt „Liebe deine Stadt – Architektur & Demokratie“ wirkt nach wie vor in Köln und wird auch im internationalen Kunst- und Architekturdiskurs als einzigartiges Werk wahrgenommen.

Die Kooperation ist in zwei Phasen unterteilt: Von Mai bis August 2026 erscheinen Partyfässchen und Flaschen-Etiketten von Gaffel Kölsch im Sonderdesign mit einem bekannten Bildmotiv der „Liebe deine Stadt“-Skulptur, das einer großformatigen Fotoarbeit von Merlin Bauer entstammt. Anschließend bleibt bis Frühjahr 2027 der „Liebe deine Stadt“-Schriftzug des Künstlers als typografische Wort-Bild-Marke fester Bestandteil der Gaffel-Flaschenetiketten, Kölsch-Dosen und des Partyfässchens.

× Erweitern Foto: B. Hammer Liebe-deine-Stadt-Geschenkbox_5 Liebe deine Stadt Geschenkbox

„Liebe deine Stadt ist zugleich Bekenntnis zu Köln, zu den Menschen und zur kölschen Lebensart als auch Aufforderung, sich für seine Stadt zu engagieren“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Wir lieben unsere Stadt. Mit der Kampagne bringen wir diese Botschaft und das Lebensgefühl in den Alltag und ins Regal. Auf das, was uns verbindet!“

„Ich freue mich, mit dieser etablierten Kölner Marke zusammenzuarbeiten“, sagt Merlin Bauer. „Ich würde mir wünschen, dass die Kooperation mit Gaffel mein Kunstprojekt Liebe deine Stadt im Sinne einer sozialen Plastik auch für ein neues Publikum öffnet und die Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite dazu einlädt, mehr über die Hintergründe zu diesem sich stets weiterentwickelnden Kunstprojekt zu erfahren. Damit wäre diese Zusammenarbeit ein wunderbares Beispiel, wie im Geiste von Joseph Beuys Kunst und reales Leben auf beste Weise zusammenfinden.“

Die Promotion wird durch aufmerksamkeitsstarke Maßnahmen begleitet. So werden Großflächenplakate in der ganzen Stadt zu sehen sein. Kronkorken mit dem Original-Schriftzug „Liebe deine Stadt“ sind ebenso Teil der Kampagne wie Sondergläser und „Gaffel x Liebe deine Stadt“-Bierdeckel. Social Media-Aktivitäten flankieren die Kooperation.

× Erweitern Foto: B. Hammer Liebe-deine-Stadt-Geschenkbox_5 Liebe deine Stadt Geschenkbox

Die Gaffel-Flasche mit dem neuen Sonderetikett wird somit selbst zu einem Sammlerobjekt für alle Kölnerinnen und Kölner und weit darüber hinaus. Eine limitierte Geschenkbox mit zwei „Liebe deine Stadt“-Kölschgläsern, einer Sondereditionsflasche, einem Mini-Kunstkatalog des Künstlers und einem aktuellen „Liebe deine Stadt- Architektur & Demokratie“- Stadtplan zum Paketpreis von 18,99 Euro wird ab Aktionsbeginn im Gaffel Shop (gaffel-shop.de) und im Gaffel am Dom angeboten.

Die Kampagne wurde von der Kölner Agentur Posnik, Spohr in enger Zusammenarbeit mit Gaffel und dem Künstler konzipiert.