Am Mittwoch, 4. Januar 2023, war es endlich wieder soweit. Nach zweijähriger Abstinenz vor Ort und Loss mer singe zo Hus – Online Angeboten in 2021 und 2022, startete das vielköpfige Loss mer singe – Team mit einem emotionalen Wiedersehensabend inklusive „Einsingen in den Karneval“ am Eigelstein.

In Köln stehen in diesem Jahr 30 Kneipen auf dem Tourplan, hinzukommen Gastspiele in Berlin und München, sowie einige „Loss mer singe op Jöck“-Veranstaltungen im Kölner Umland. Auch die Loss mer singe Sitzung, ein Loss mer singe för Pänz im DOMFORUM, ein Familienabend „Hück esu schön wie domols“ im Gürzenich, Gastspiele bei der SBK Riehl und in der Oase und die traditionelle Loss mer singe Karnevals-Party in den Balloni Hallen stehen wieder auf dem Programm.

Das Motto der diesjährigen Kneipen-Tour „Su hol ich mir dat Jeföhl zoröck“ trifft die seelische Befindlichkeit sowie die schöne Aufgabe der nächsten Wochen wahrscheinlich genau. Endlich wieder in einer Kneipe ausgelassen zusammen sein, Schunkeln, Strahlen, Kölsch trinken und das schöne Gefühl genießen, zusammen die wunderbaren Lieder dieser Stadt zu singen! Beim Premiere-Abend ging es folgerichtig sehr emotional und dankbar zu.

Nach einem aufwendigen Auswahlverfahren, u.a. mit Testabenden unter Livebedingungen, hatten sich aus über 350 Neuvorstellungen seit der letzten Session, wieder 20 Lieder durchgesetzt, die von nun an den Besuchern des „Einsingens in den Karneval“ einen schönen Abend und mithilfe von Textzetteln Textsicherheit für die tollen Tage bescheren sollen. Bei der Präsentation der neuen Loss mer singe- Hits der Session kamen, bei der ersten Etappe, Kasalla mit „Sing mich noh Hus“, die Räuber mit „Wigga Digga“ und die Bläck Fööss mit „En d’r Altstadt weed en Bud frei“ in dieser Reihenfolge am besten an.

Veranstalter: „Die ehrenamtliche Mitsinginitiative bedankt sich bei ihren Unterstützern, die uns auch in den letzten beiden, schwierigen Jahren unterstützt haben und ohne sie die vielfältigen Aktivitäten nicht möglich wären. Vielen Dank an die Gaffel Brauerei, an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg, an Netcologne und die Kreissparkasse Köln. Ein herzlicher Dank geht auch an das Audi Zentrum Köln-Mitte. Das Autohaus Fleischhauer stellt uns in diesem Jahr einen schicken Audi Q3 als Tourauto zur Verfügung.“

