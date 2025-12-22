„Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ 2026

Mehr als 47.000 Menschen, die gemeinsam kölsche, klassische und internationale Weihnachtslieder singen und im festlich beleuchteten RheinEnergieSTADION die Vorfreude auf das Weihnachtsfest teilen: Kölns größtes Mitsing-Event „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ gehört seit Jahren zu den absoluten Höhepunkten des Kölner Veranstaltungskalenders.

Großer Run auf die Tickets

Um Tickets für die Veranstaltung am 23. Dezember 2026 zu ergattern, das jedes Jahr mit einem spektakulären Line-up beliebter Kölner Künstlerinnen und Künstler aufwartet, konnten Fans sich diesmal schon früher eine der begehrten Karten sichern. Auf vielfachen Wunsch startete der Vorverkauf für die zehnte Ausgabe von „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ erstmals bereits am 19. November. „Die Karten für dieses unvergessliche Erlebnis waren diesmal wieder sehr schnell ausverkauft“, sagt Regine Runte, COO der Kölner Stadt-Anzeiger Medien. „Das zeigt, wie groß der Wunsch nach Gemeinschaft und Zusammenhalt ist. Viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt, die magische Weihnachtsstimmung in Kölns größtem Wohnzimmer als besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum zu legen.“

Erstes Zusatzkonzert in der Geschichte

Deshalb haben sich die Veranstalter entschlossen, im Jubiläumsjahr ein zweites weihnachtliches Mitsing-Konzert auf die Beine zu stellen – erstmals in der Geschichte der Ausnahme-Veranstaltung. „Wir freuen uns sehr, dass wir im nächsten Jahr noch mehr Menschen die Möglichkeit geben können, den besonderen Zauber des kölschen Weihnachtssingens mitzuerleben“, sagt Lutz Wingerath, Geschäftsführer der Kölner Sportstätten GmbH. „Dafür danken wir besonders den hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern sowie Michael Kokott, die das RheinEnergieSTADION in ein klangvolles Weihnachtsmärchen verwandeln und für Gänsehautstimmung sorgen.“

Ab sofort können sich alle Mitsing-Fans ihre Tickets für das Zusatzkonzert der zehnten Ausgabe von „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ sichern.

Tickets für „Loss mer Weihnachtsleeder singe!“ am 22.12.2026 im RheinEnergieSTADION:

Ab sofort und exklusiv über www.stadionsingen.ticket.io