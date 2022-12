Lustige Knochen

Nach ihrer preisgekrönten „PussyNation“-Tour bricht Carolin Kebekus 2023 zu neuen Ufern auf. Im Gepäck hat sie nicht nur brandneue Gags, sie bringt auch gleich Verstärkung mit. Im September wird sie von vier fantastischen Comedians in wechselnder Besetzung begleitet, die genau wie sie „Funny Bones“ haben, also dazu verdammt sind, lustig zu sein. „Funny Bones“ ist auch der Name dieses erlesenen Stand-Up-Mix-Show-Programms, das am 09. September im Kölner E-Werk gespielt wird. Bevor Carolin Kebekus ihr nächstes Solo-Programm in den großen Arenen aufführen wird, ist dies die einmalige Gelegenheit, sie in der exklusiven Atmosphäre kleinerer Venues zu erleben.

Carolin Kebekus – „Funny Bones“, 08.09.2023, 20h, E-Werk, Schanzenstraße 37, Köln, ab 43,25€

