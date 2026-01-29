Marc Damen wird neuer Direktor des Kölner Zoos

Marc Damen, 54, wird 2027 neuer Direktor und Vorstandsvorsitzender des Kölner Zoos. Der Niederländer, der in seiner Laufbahn u.a. dem Zoo in Rotterdam vorstand, wurde heute vom Aussichtsrat der AG Zoologischer Garten Köln einstimmig berufen. Er startet im Zoo am 1. Januar 2027 und übernimmt nach 4-wöchiger Einarbeitungszeit ab 1. Februar 2027 alle Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden. Dipl.-Ing. Damen folgt auf Prof. Theo B. Pagel, der zu Beginn des kommenden Jahres nach Erfüllung seines Vertrags und Vollendung des 66. Lebensjahres vereinbarungsgemäß in den Ruhestand geht. Marc Damen wird die Führung des Zoos zusammen mit Christopher Landsberg, 60, verantworten, der Kaufmännischer Vorstand bleibt.

Dr. Ralf Unna, Vorsitzender des Zoo-Aufsichtsrats und Leiter der Findungskommission: „Ich freue mich, dass das Auswahlverfahren so geordnet und geeint abgeschlossen werden konnte und danke dafür meinen Kolleginnen und Kollegen in der Findungskommission. Dank gilt an dieser Stelle auch Annekathrin Walter, Geschäftsführerin RochusMummert Personalberatung, die das Verfahren mit viel Engagement begleitet hat. Wir hatten ein sehr breites und qualifiziertes Bewerberfeld mit vielen auch internationalen Interessentinnen und Interessenten. Das zeigt, welch große Reputation und Strahlkraft der Kölner Zoo weit über die Grenzen der Region hinaus besitzt.“

Das aufgrund der Bedeutung der Position für die Stadt bewusst mehrstufig gegliederte Auswahlverfahren dauerte knapp ein Jahr. Die Wahl fiel am Ende einstimmig auf Marc Damen, der ein ausgewiesener Zoo-Experte ist. Er wurde in Breda, Niederlande, geboren. Damen ist studierter Zootechniker mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieur an der Universität Wageningen, Niederlande. Im Anschluss arbeitete er als Kurator mit Spezialgebiet Säugetiere im „Burgers’ Zoo“, Arnheim, sowie als Direktor von Zodiac Zoos, einem Verbund sechs mittelgroßer niederländischer Zoos. Von 2009 bis 2016 war er Vorstandsvorsitzender des Zoos von Rotterdam und leitete in dieser Zeit dessen umfassende Neustrukturierung. Danach baute er eine Consultancy auf und beriet Regierungsbörden zur Haltung von Wildtieren und allgemeinen Managementfragen. Ing. Damen tritt seinen Dienst am 1. Januar 2027 an und erhält einen 5-Jahres-Vertrag.

Der zukünftige Zoodirektor sagt: „Mein erster Besuch im Kölner Zoo war 1988. Seinerzeit hat mir der damalige Direktor Prof. Dr. Nogge das neue Gepardengehege gezeigt. Seitdem bin ich dem Kölner Zoo eng verbunden und besuchte ihn fast jedes Jahr. Mit großer Bewunderung und viel Respekt habe ich gesehen, wie Prof. Pagel und sein Team den Zoo weiterentwickelt und transformiert haben – sowohl intern im Bereich moderner Tierhaltung als auch international im Naturschutz. In diesen Bereichen nimmt der Kölner Zoo weltweit eine Vorreiterrolle ein. Ich freue mich darauf, diese Rolle gemeinsam mit allen Fachleuten aus allen Arbeitsbereichen des Zoos zu erhalten und weiter auszubauen.“

Prof. Theo B. Pagel: „Ich beglückwünsche Marc, den ich schon aus seiner Zeit in Arnheim kenne und der ein hervorragender Tiergärtner ist. Er wird mit dem Kölner Zoo einen der führenden, wissenschaftlich geleiteten Zoologischen Gärten Europas übernehmen. Ich wünsche ihm bereits jetzt viel Freude und Erfolg in dieser wunderbaren Funktion.“

Eine PK mit persönlicher Vorstellung wird es Anfang kommenden Jahres anlässlich der Amtsübergabe geben. Die Geschäfte des Kölner Zoos werden bis dahin in gewohnter Weise von Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg weitergeführt.