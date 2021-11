Maritim und besinnlich

Nachdem man im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie auf die schönen Weihnachtsmärkte verzichten musste, darf man sich im November glücklicherweise wieder auf das Bummeln in festlichem Ambiente freuen. Vor der malerischen Kulisse des Malakoff Turms und des Rheins wird in diesem Jahr der Kölner HafenWeihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum wieder das Tor zum Rheinauhafen beleben und das weihnachtliche Köln um eine maritime Facette bereichern. Etwa 80 Stände warten ab dem 19. November auf neugierige BesucherInnen. Als zusätzliches Highlight thront in diesem Jahr das Riesenrad über dem Weihnachtsmarkt.

Hafen-Weihnachtsmarkt, 19.11.-23.12., tgl. 11-21, Fr/Sa 11-21h, Platz am Schokoladenmuseum, www.hafen-weihnachtsmarkt.de

