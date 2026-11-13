Nach 30 Jahren im permanenten Einsatz für die Verständigung von Zwei- und Vierbeinern, mehr als 6.500 gekitteten Mensch-Hund-Beziehungen, tausenden TV-Stunden und fünf Live-Tourneen fällt der Vorhang nun zum allerletzten Mal. „Schluss! Aus!“ – der Name wird zum (Live-)Programm. Martin Rütter, die Eminenz der internationalen Hundeszene, dreht ein allerletztes Mal die richtig große Runde, um Danke zu sagen und – natürlich – um noch mal so richtig einen rauszuhauen. Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss.

Auch diesmal wieder fundiert informativ, erbarmungslos ehrlich. Und vor allem: lustig.

Martin Rütter: Schluss! Aus!, 06.03.2027, 20h, LANXESS arena Köln, www.meyer-konzerte.de/