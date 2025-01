Vom 7. März bis zum 22. Juni 2025 wird die spektakuläre Ausstellung "Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes" die Besucher in die faszinierende Welt der Superhelden eintauchen lassen. Diese Schau markiert das Ende einer Ära, denn ab Juli 2025 beginnt der Umbau des beliebten und erfolgreichen Ausflugsziels in eine neue Gesamtschule.

Die weltweit gefeierte Ausstellung "Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes" kommt erstmals nach Deutschland! Die Besucher können sich auf eine epische Reise durch über 85 Jahre Marvel-Geschichte freuen. Die Ausstellung bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen, über 200 seltene Exponate und spektakuläre Fotospots. Die Welt von Spider-Man, Doctor Strange, den Avengers und vielen weiteren Helden wird hier lebendig – ein absolutes Muss für Comic-Fans, Superhelden-Begeisterte und alle, die gerne in epische Welten eintauchen und fesselnde Geschichten lieben!

Über die Ausstellung

Mit Spider-Man, Captain America, Thor und Black Panther kommen die Marvel Superhelden nach Köln. Die Blockbuster-Ausstellung, die in den USA bereits fast eine Million Eintritte verzeichnen konnte, nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch mehr als 85 Jahre Marvel Geschichte von den ersten Comics bis zu den spektakulären Blockbuster-Filmen und Serien. Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sound-Erlebnis – hier erwacht die Comicwelt zum Leben. Neben diesen Attraktionen versteht sich die Ausstellung nicht zuletzt als Begehbare Kulissen, interaktive Elemente und ein immersives Sound-Erlebnis – hier erwacht die Comicwelt zum Leben.

In Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes sind mehr als 200 seltene und originale Ausstellungsobjekte zu entdecken, darunter echte Kostüme, Originalrequisiten und Originalzeichnungen von den Ursprüngen des Marvel Universums im New York der 1940er Jahre bis in die Gegenwart. Die Ausstellung zeigt den enormen Einfluss der Superhelden auf die globale Popkultur und enthüllt gleichzeitig die Geschichten hinter einzelnen Figuren wie Captain America oder Captain Marvel. Beim Rundgang können sich die Besucher durch die geheimnisvolle Spiegeldimension von Doctor Strange tasten oder neben lebensgroßen Figuren ihrer Lieblingsheldinnen und -helden wie Black Panther, Spider-Man oder Hulk für ein Selfie posieren. Highlights der Ausstellung sind unter anderem:#

Originalkostüme von Iron Man (Iron Man 2, 2010), Loki (The Avengers, 2012) und Captain Marvel (The Marvels, 2023)

Authentische Filmrequisiten aus den Marvel Studios, u.a. Thors Hammer Mjölnir (Thor: Love and Thunder, 2023), Captain Americas Schild (The Falcon and Winter Soldier, 2021) und Thanos Infinity Gauntlet (Avengers: Infinity War, 2018)

Historische Schätze, wie eine Ausgabe des 1939 veröffentlichten Marvel Comics #1

Die Ausstellung wird präsentiert von der Explorado Group, eines der führenden Unternehmen in Europa für Entertainmentangebote. "Bevor wir das ODYSSEUM in eine neue Zukunft führen und einen Umzug an einen neuen Standort planen, tauchen wir mit Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes noch einmal tief in die Welt der Superhelden ein. Eine spektakuläre Schau, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neugierige ein absolutes Muss ist. Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes ist ein Geschenk an unsere Besucher und ein Dankeschön für all die schönen Jahre am Standort Köln-Kalk.“, sagt Andreas Waschk, CEO der Explorado Group GmbH.

Neben der Ausstellung dürfen sich Besucher aus Köln in diesem Jahr noch auf ein weiteres Marvel Highlight freuen. Am 23. August 2025 nimmt Marvel Studios' Infinity Saga Concert Experience Zuschauer in der Lanxess Arena Köln auf eine Live-Konzert Reise durch die Anfänge des Marvel Cinematic Universe.

„Marvel: Die Ausstellung – Universe of Super Heroes“, 07.03. - 22.06., Di-Do 11-19h, Fr + Sa 11-20h, So 10-18h, Letzter Einlass: 90 Minuten vor Schließung, Odysseum, Corintostr. 1, Köln, 19/13€, Tickets ab dem 31.01., www.marvel-ausstellung.de