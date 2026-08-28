Mediaday beim 1. FC Köln

Was ist denn beim FC passiert? Stürmer Marius Bülter steht plötzlich als Torwart da. Und auch weitere Spieler und Trainer sind in ganz ungewöhnlichen Rollen zu sehen.

Keine Sorge: FC-Trainer René Wagner hat seine Mannschaft nicht komplett umgebaut. Hinter dem ungewöhnlichen Mannschaftsfoto steckt Gaffel.

Beim Mediaday des 1. FC Köln durften Spieler, Trainer und Betreuer ihre Rollen tauschen. Dabei konnte jeder selbst entscheiden, in welches Outfit er einmal schlüpfen möchte.

Marius Bülter entschied sich für das gelbe Torwarttrikot. Auch Torwarttrainer Peter Greiber wollte einmal selbst als Keeper aufs Bild. Marvin Schwäbe und Ron-Robert Zieler machten es genau umgekehrt und tauschten das Torwart- gegen das Feldspielertrikot. Luka Lochoshvili wechselte kurzerhand ins Trainerteam.

„Verkleiden gehört zu Köln einfach dazu“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Deshalb haben wir die Spieler selbst entscheiden lassen, welche Rolle sie einmal übernehmen möchten. Herausgekommen ist eine Mannschaft, die man so kein zweites Mal sehen wird.“

Gaffel wollte beim Mannschaftsfoto ganz bewusst neue Wege gehen. Wie beim stetig und sinnvoll wachsenden Getränke-Portfolio der Kölner Familienbrauerei gilt auch beim FC: „Eine Mannschaft. Viele Optionen.“

Dazu gehört seit diesem Jahr auch Gaffel ZERO,O. Das alkoholfreie Bier mit einem Spritzer Frucht und wenig Kalorien steht auch bei den FC-Spielern bereits hoch im Kurs.

Bei aller Freude über neue Ideen bleibt eines aber unverändert: die enge Verbindung zu den Fans. Genau deshalb geht auch das Gaffel Torkonto in der neuen Saison in die nächste Runde.

Seit 2018 werden für jedes Heimspieltor des 1. FC Köln 111 Liter Gaffel Kölsch für die Fans gutgeschrieben. In der Saison 2025/26 erzielte der FC 30 Heimtreffer. Die daraus resultierenden 3.330 Liter wurden beim Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastián ausgeschenkt.

„Mit großer Vorfreude blicken wir auf die neue Saison“, sagt Sebastian Lenninghausen, Leiter Produktmanagement Marketing von Gaffel. „Wir wünschen allen FC-Fans spannende Spiele und möglichst viele Tore, ganz gleich, ob mit Dauerkarte im Stadion, am Lieblingsplatz an der Theke oder gemeinsam mit Freunden zu Hause.“

Die Verbindung zwischen Gaffel und dem 1. FC Köln hat längst Tradition. Seit 2002 ist die Kölner Familienbrauerei stolzer Kölschpartner des FC. Die langfristige Partnerschaft ist bis 2030 vereinbart.