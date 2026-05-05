Mehr Komfort für die Fahrgäste

Foto (v. l.): Norman Berndt (Siemens Mobility), Thorsten Müller (SPNV-Nord), Sebastian Kirchner (Trans Regio), Adam Leitner (Siemens Mobility), Sven Kleine (go.Rheinland), Fritz Engbarth-Schuff (ZÖPNV-Süd) und Bernhard Holzer (Alpha Trains).

Ein zweiter Lebensabschnitt für eine bewährte Flotte: Die Aufgabenträger investierten rund 3 Millionen Euro und auch die Eigentümerin Alpha Trains beteiligte sich mit einem hohen Millionenbetrag. Insgesamt haben die Partner erhebliche Mittel aufgewendet, um die 17 Fahrzeuge vom Typ Siemens Desiro Mainline (ML) der MittelrheinBahn technisch und optisch auf das Niveau von Neufahrzeugen zu heben. Im Prüfcenter Wegberg-Wildenrath der Siemens Mobility GmbH wurde am 4. Mai der letzte zu modernisierende Triebwagen vorgestellt und damit das umfangreiche Modernisierungsprojekt erfolgreich abgeschlossen. Ab sofort profitieren die Fahrgäste auf der gesamten Strecke zwischen Köln, Koblenz und Mainz von einem gesteigerten Komfort der Flotte.

Nachhaltigkeit durch Redesign

Die Runderneuerung der Fahrzeuge, die bereits seit 2008 auf der Strecke im Einsatz sind, ist ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung im Schienenverkehr. Der erfolgreiche Projektabschluss beweist, wie nachhaltige Mobilität durch die Aufwertung bestehender Fahrzeuge zukunftsorientiert umgesetzt wird.

Die Modernisierung der Fahrzeuge basiert auf dem aktuellen Verkehrsvertrag, der im Dezember 2023 in Kraft getreten ist. Ausgeschrieben wurde das Netz gemeinsam von den SPNV-Aufgabenträgern „Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord)“, „Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV-Süd)“ und „Zweckverband go.Rheinland“. Den Zuschlag erhielt erneut der bisherige Betreiber der MittelrheinBahn, das Eisenbahnverkehrsunternehmen Trans Regio.

Modernster Komfort auf ganzer Strecke

Die besondere Herausforderung dieses Projekts war die Modernisierung bei laufendem Betrieb: Um die Verfügbarkeit der Züge der MittelrheinBahn jederzeit sicherzustellen, wurden die Fahrzeuge sukzessive in die Siemens Mobility Werkstatt West nach Wildenrath überführt und dort umgebaut. Mit der Fertigstellung des letzten Fahrzeugs ist dieses komplexe Modernisierungsprojekt nun vollständig abgeschlossen.

Die Fahrgäste profitieren von einem deutlich gesteigerten Komfort:

Neues Interieur: Neue Sitzlandschaften, größere Sitzabstände und neue Seitentische mit zusätzlichen Haltemöglichkeiten und moderner LED-Beleuchtung

Digitale Services: Ausstattung mit kostenlosem WLAN, zusätzlichen Steckdosen und modernen TFT-Monitoren mit Echtzeitdaten für die Fahrgastinformation

Frisches Design: Eine Lackaufarbeitung in Verbindung mit der Neulackierung von Türbereichen und Frontmasken

Starke Kapazitäten für die Region

Neben den 17 modernisierten Desiro ML-Zügen umfasst die von Alpha Trains bereitgestellte Flotte sechs zusätzliche, neue Siemens Mireo Triebzüge. Diese ergänzen die MRB-Flotte bereits seit Ende 2020 und ermöglichen Kapazitätserweiterungen durch Dreifachtraktionen auf den besonders stark frequentierten Abschnitten der Strecke.Die Instandhaltung der gesamten Flotte erfolgt weiterhin im Trans Regio Betriebswerk Koblenz-Moselweiß.

Stimmen zum Projektabschluss

Thorsten Müller, Verbandsdirektor des SPNV-Nord: „Für unsere Fahrgäste bedeutet die modernisierte MittelrheinBahn vor allem eines: spürbar mehr Qualität auf jeder einzelnen Fahrt. Mehr Beinfreiheit, komfortablere Sitze und zusätzliche Ablagemöglichkeiten machen auch längere Strecken deutlich angenehmer. Dazu kommen verlässliches WLAN, Steckdosen am Platz und aktuelle Fahrgastinformationen in Echtzeit. Das sind genau die Verbesserungen, die den Alltag erleichtern und die Bahn zu einem attraktiven Begleiter im täglichen Leben machen. Die erfolgreiche Modernisierung zeigt, dass wir durch gezielte Investitionen in die Bestandsflotte die Attraktivität des Schienenpersonennahverkehrs steigern können.“

Michael Heilmann, Verbandsdirektor des ZÖPNV-Süd: „Die Mittelrheinbahn ist das Grundangebot im Regionalverkehr am linken Rhein zwischen Mainz, Bingen und Koblenz. Mit dem Abschluss der Fahrzeugmodernisierungen bieten wir auch in diesen Fahrzeugen zeitgemäßen Komfort: Die enge Bestuhlung wurde zugunsten mehr Beinfreiheit aufgegeben und WLAN nachgerüstet: Diese Aspekte haben mit dem Deutschland-Ticket und der damit verbundenen intensiveren Nutzung der Züge – teilweise fahren die Kund:innen durchgehend von Köln bis Mainz, an Bedeutung gewonnen. Teil des Projekterfolgs ist auch, dass die Arbeiten so organisiert wurden, dass es zu keinen nennenswerten Einschränkungen für die Kund:innen kam. Dies ist im heutigen Bahnverkehr keine Selbstverständlichkeit.“

Sven Kleine, Prokurist bei go.Rheinland: „Die modernisierten Fahrzeuge bringen für die Fahrgäste spürbar mehr Komfort und zeitgemäße Ausstattung. Zugleich ist die Auffrischung ein nachhaltiger Weg, bestehende Fahrzeuge ressourcenschonend auf den neuesten Stand zu bringen. So stärken wir den Schienenpersonennahverkehr entlang des Mittelrheins nachhaltig und sichern gemeinsam mit unseren Partnern ein verlässliches und attraktives Angebot für die Region.“

Dietmar Knerr, Geschäftsführer von Trans Regio: „Die Modernisierung unserer Desiro-Flotte im laufenden Betrieb in Zusammenarbeit mit Alpha Trains, Siemens und den Aufgabenträgern gelang in perfekter Abstimmung, so dass wir in der gesamten Zeit unseren Fahrgästen ein stabiles Fahrtangebot anbieten konnten. Wir freuen uns, dass wir nun mit allen MittelrheinBahn-Fahrzeugen einen hohen Komfortstandard anbieten können, der Neufahrzeugen entspricht.“

Bernhard Holzer, Geschäftsführer der Alpha Trains Europa GmbH und verantwortlich für den Geschäftsbereich ‚Passenger‘: „Die gut abgestimmte und zügig vorangetriebene Modernisierung der gesamten Flotte bei laufendem Betrieb war eine logistische Meisterleistung aller Beteiligten. Dass das Projekt so reibungslos umgesetzt wurde, unterstreicht die starke und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen den beteiligten SPNV-Aufgabenträgern, Trans Regio, Siemens Mobility und Alpha Trains. Wir freuen uns, dass unser Kunde seinen Fahrgästen nun auf der gesamten Strecke eine Qualität bereitstellen kann, die einem Neufahrzeug in nichts nachsteht.“

Adam Leitner, Former Head of Services Siemens Mobility Germany: „Die Modernisierung der Desiro-ML-Flotte der MittelrheinBahn zeigt, wie bestehende Fahrzeuge gezielt und ressourcenschonend auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden können. Die besondere Herausforderung lag darin, die 17 Fahrzeuge im laufenden Betrieb sukzessive zu modernisieren und gleichzeitig die Verfügbarkeit für die Fahrgäste sicherzustellen. Dass dies gemeinsam mit Trans Regio, Alpha Trains und den Aufgabenträgern erfolgreich gelungen ist, ist das Ergebnis einer engen und verlässlichen Zusammenarbeit aller Projektpartner.“