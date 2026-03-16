„Mehr Lebensqualität und zuverlässigere Mobilität“

Das Themenfeld Mobilitätsmanagement gewinnt in Nordrhein-Westfalen weiter an Bedeutung. Mit den aktuellen Absolventinnen und Absolventen steigt die Zahl der ausgebildeten Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanagern im Land auf 394. Sie alle haben den Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ des Zukunftsnetz Mobilität NRW erfolgreich abgeschlossen und werden künftig in ihren Verwaltungen und Organisationen zentrale Ansprechpartner für moderne, sichere und nachhaltige Mobilität sein.

Im Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen überreichte Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, am 13. März 2026 den 23 Teilnehmenden des 17. Lehrgangs ihre Urkunden. Krischer betonte: „Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanager sorgen in Kommunen für eine gute Verkehrsentwicklung. Dank ihrer Arbeit stehen Ideen und Konzepte nicht nur auf dem Papier, sondern werden umgesetzt."

Kommunen setzen verstärkt auf Mobilitätsmanagement

Immer mehr Städte, Kreise und Gemeinden etablieren kommunales Mobilitätsmanagement als festen Bestandteil ihrer Verwaltungsstrukturen. Der mehrstufige Lehrgang verfolgt das Ziel, Mobilität als ressortübergreifende Aufgabe zu verankern und damit ganzheitliche Lösungen für Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

Christoph Overs, Geschäftsstellenleiter des Zukunftsnetz Mobilität NRW, unterstreicht die Bedeutung des Ansatzes: „Mobilität ist weit mehr als reine Verkehrsplanung. Sie beeinflusst die Infrastruktur, die Attraktivität eines Standorts, die Lebensqualität sowie soziale Teilhabe. Unsere Mitgliedskommunen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, diesen Herausforderungen zu begegnen. Im Lehrgang vermitteln wir das notwendige Know-how, um praxisnahe Strategien für eine nachhaltige Mobilität vor Ort zu entwickeln.“

Deutschlandweit erster Lehrgang dieser Art

Der Lehrgang des Zukunftsnetz Mobilität NRW ist der erste dieser Art in Deutschland, der auf den beruflichen Alltag in Kommunalverwaltungen ausgerichtet ist. Insgesamt hat das kommunale Netzwerk seit 2014 bereits 394 Mobilitätsmanagerinnen und Mobilitätsmanager ausgebildet. Der achtzehnte Lehrgang startet im Mai 2026 und endet im Oktober 2026. Die Teilnehmenden stehen bereits fest. Voranmeldungen für den neunzehnten Lehrgang sind möglich.

Auch bundesweit stößt der Lehrgang auf reges Interesse: Mittlerweile melden sich regelmäßig Teilnehmende aus benachbarten Bundesländern an, andere Bundesländer etablieren ähnliche Lehrgänge oder bereiten einen Start vor.

Folgende Kommunen und Institutionen haben im 17. Lehrgang eine Mobilitätsmanagerin oder einen Mobilitätsmanager ausbilden lassen:

Stadt Ahlen

Stadt Bad Honnef

Stadt Bornheim

Stadt Ennigerloh

Stadt Essen

go.Rheinland

Stadt Hilchenbach

Stadt Kamen

Kreis Kleve

Gemeinde Kürten

Gemeinde Marienheide

Märkischer Kreis

Kreis Mettmann

Nahverkehr Westfalen-Lippe

Stadt Rheinberg

Rhein-Sieg-Kreis

Gemeinde Rheurdt

Kreis Soest

Stadt Straelen

Südwestfalen Agentur GmbH

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Hintergrund Zukunftsnetz Mobilität NRW:

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist ein Unterstützungsnetzwerk für Kreise, Städte und Gemeinden. Es betreut und berät seine Mitglieder rund um die nachhaltige Mobilitätsentwicklung, vom Change-Management in der Verwaltung bis zur Förderung von konkreten Konzepten. Das Ziel: attraktive Mobilitätsangebote für lebendige, sichere und gesunde Kommunen und eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Städte zu schaffen. Um den Netzwerkgedanken optimal nutzen zu können, sind die Koordinierungsstellen bei den Verkehrsverbünden und Zweckverbänden des Landes wie folgt angesiedelt:

Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe: Nahverkehr Westfalen-Lippe

Koordinierungsstelle Rhein-Ruhr: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Koordinierungsstelle Rheinland: go.Rheinland

Die Geschäftsstelle für übergeordnete Aufgaben ist ebenfalls angesiedelt bei go.Rheinland in Köln. Das Netzwerk wird gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und die Unfallkasse NRW.