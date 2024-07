Mehr Präsenz bei CSD-Demonstration in Köln

Die Sparkasse KölnBonn setzt ein deutliches Zeichen für Vielfalt und Toleranz: Das Kreditinstitut verstärkt seine Präsenz bei der diesjährigen Demonstration zum Christopher Street Day (CSD) am 21. Juli 2024 in Köln, einem Höhepunkt des ColognePride. In diesem Jahr wird die Sparkasse nicht nur mit einem größeren Wagen und mehr Teilnehmenden bei der Demonstration vertreten sein, sondern auch mit einem neuen Look.

Inspiriert durch den neuen Markenclaim der Sparkasse KölnBonn, „Füreinander Hier“, wird der Wagen zusätzlich mit der Botschaft „Füreinander queer“ gestaltet. Außerdem prangt der Slogan „Spart niemals an Liebe“ außen auf den Folien des Fahrzeugs. Darüber hinaus werden die Mitglieder des CSD-Planungsteams der Sparkasse KölnBonn auf dem Wagen abgebildet sein. Auch der Technik-Tower auf dem Heumarkt wird mit diesen Botschaften und den Gesichtern der Kolleginnen und Kollegen verschönert. Mit diesen optischen Akzenten zeigt die Sparkasse KölnBonn Flagge und macht ihre Unterstützung für die LGBTQIA+- Community sichtbar.

Rund 150 Personen, darunter Mitarbeitende und externe Begleitpersonen, werden für die Sparkasse KölnBonn an der Demonstration teilnehmen – mehr als je zuvor. Davon werden rund 70 Personen auf dem Wagen mitfahren. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der Sparkassen-Wagen erstmals von einer Fußgruppe mit rund 80 Personen begleitet.

× Erweitern Foto: Sparkasse KölnBonn

Bereits seit 2012 ist die Sparkasse KölnBonn beim CSD Köln vertreten und unterstützt die Veranstaltung seit 2013 als Sponsorin. „Vielfalt hat für die Sparkasse KölnBonn einen hohen Stellenwert. Unser verstärktes Engagement beim CSD 2024 ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir für Toleranz, Offenheit und gegenseitigen Respekt einstehen. Daher freuen wir uns, dieses wichtige Fest der Vielfalt zu feiern“, sagt Cathrin Dauven, Generalbevollmächtigte bei der Sparkasse KölnBonn, die am Sonntag auf dem Wagen mitfahren wird.

Insgesamt werden rund 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher bei der Demonstration erwartet. Weitere Informationen zum CSD Köln finden Sie auf der Website des Cologne Pride .

