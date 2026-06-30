Mehr Zeit für Werte

Ab 1. Juli bieten alle (mit Ausnahme der Niederlassung in Pforzheim) Degussa Standorte in Deutschland längere Öffnungszeiten: Von Montag bis Freitag sind die Niederlassungen künftig durchgehend von 9 bis 19 Uhr für Kundinnen und Kunden geöffnet. Damit reagiert der Edelmetallhändler auf die steigende Nachfrage nach flexibleren Besuchs- und Servicezeiten.

Die neuen Öffnungszeiten gelten für das gesamte Serviceangebot vor Ort: den An- und Verkauf von Gold und Silber, Schmuckankauf, die Abholung von Online-Bestellungen sowie den Zugang zu Schließfächern. Insbesondere Berufstätige profitieren von dem erweiterten Zeitfenster, da Besuche nun auch komfortabel vor oder nach den regulären Arbeitszeiten möglich sind. Ergänzt wird das stationäre Angebot durch den digitalen Webshop, der sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung steht.

„Mit den erweiterten Öffnungszeiten bieten wir Kundinnen und Kunden mehr zeitliche Flexibilität für den Besuch unserer Niederlassungen," sagt Thorsten Straller-von Kersten, Regional Director Northern Europe bei Degussa. „Der Verkauf physischer Edelmetalle bleibt unser Kerngeschäft, die persönliche Beratung ein zentraler Baustein unseres Service-Angebots. Wer Edelmetalle kauft, verkauft oder verwahrt, verdient Zeit, Ruhe und Transparenz. Dafür sorgen wir jetzt noch konsequenter."

Über Degussa:

Degussa ist einer der führenden europäischen Gold- und Edelmetallhändler mit Hauptsitz und aktiven Geschäftsstandorten in der Schweiz sowie Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien. Das Unternehmen verbindet langjährige Marktexpertise mit moderner Plattform- und Servicekompetenz: zertifizierte Gold- und Silber-Barren und weitere Edelmetall-Produkte, transparente Prozesse und digitale Services für Privatkundinnen und Privatkunden wie auch für institutionelle Anleger. Mit mehr als 3 Milliarden CHF Umsatz (2025) und Vollmitgliedschaft in der London Bullion Market Association (LBMA) steht Degussa für höchste Qualitätsstandards, konsequente Compliance und nachhaltiges Kundenvertrauen. Das Unternehmen treibt internationale Skalierung, operative Exzellenz und den strategischen Einsatz digitaler Technologien voran, um Edelmetalle als langfristigen Vermögensbaustein für alle Generationen zugänglich zu gestalten.