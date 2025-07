Mehrweg im Kreis gedacht

Die Kölner FRÜH Gastronomie führt ein eigenes Pfandsystem für Speisenverpackungen ein - mit robusten, spülmaschinenfesten Bowls und Trays eines Herstellers aus dem Oberbergischen. Die Mehrwegverpackungen stammen von KeepIn, einer Tochtermarke der Jokey Group. Ein System, das Kreise zieht, ganz im Sinne des kölschen Namens „Dillendöppche“.

Mehrweg statt Einweg. Die Kölner FRÜH Gastronomie GmbH & Co. KG führt ein eigenes Mehrwegsystem ein und vertraut dabei auf einen regionalen Partner. Die neue Verpackungslinie „FRÜH’s Dillendöppche“ stammt vom oberbergischen Hersteller KeepIn, einer Tochtermarke des Kunststoffverpackungs-Spezialisten Jokey Group.

Die Idee ist einfach, der Effekt groß: Gäste nehmen ihre Speisen in robusten, spülmaschinenfesten Behältern mit, bringen sie nach dem Genuss zurück und erhalten gereinigte und frisch Befüllte zurück. So drehen sich die Behälter im Kreis, ganz wie der kölsche Begriff „Dillendöppche“ es andeutet – ein Kreisel, der nie zur Ruhe kommt. Einmal im Umlauf, bleibt die Verpackung im System.

KeepIn liefert für das Mehrwegsystem „FRÜH's Dillendöppche“ aktuell Verpackungen in drei Varianten: Ein stabiles Tray für Menü-Kombinationen, eine große Bowl (1.250 ml) und eine kleinere (750 ml) für Salate oder Suppen. Alle drei bestehen aus BPA-freiem Polypropylen (PP), sind mikrowellengeeignet, stapelbar und für mehrere hundert Waschzyklen ausgelegt. Der Pfandpreis beträgt fünf Euro pro Einheit. Die Ausgabe und Rückgabe erfolgen in den teilnehmenden Filialen der FRÜH Gastronomie. Von dort geht’s in die Spülmaschine und zurück in den Umlauf.

„Mit unserem hauseigenen Mehrwegsystem FRÜH’s Dillendöppche setzen wir auf eine nachhaltige Lösung, die einfach in der Anwendung ist und gleichzeitig hilft, Verpackungsmüll zu vermeiden. So übernehmen wir Verantwortung – für unsere Gäste und für kommende Generationen.“ sagt Bianca Bendriss, Ressortleitung der FRÜH Gastronomie GmbH & Co. KG. Die Entscheidung für KeepIn fiel nicht zufällig. Das Unternehmen setzt bei ihren Mehrwegverpackungen auf ein ressourcenschonendes Design. Jede Verpackung besteht nur aus so viel Polypropylen wie nötig. Damit folgt KeepIn konsequent dem Prinzip „Reduce. Reuse. Recycle.“

KeepIn wurde 2023 gegründet und ist die Mehrwegmarke der Jokey Group, einem Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Kunststoffexpertise. Das junge Label beliefert Gastronomie, Events und Systemanbieter mit langlebigen Verpackungen für Kalt- und Heißverpflegung wie z.B. Bowls, Trays oder Kaffeebecher. Der Anspruch von KeepIn ist es, langlebige, effiziente und ökologisch sinnvolle Verpackungen zu etablieren.

„Mit dem Dillendöppche zeigt FRÜH, wie Gastronomie und Nachhaltigkeit zusammengehen, nämlich pragmatisch, regional und wirtschaftlich“, sagt Ramona Lob, Leiterin der Business-Unit Mehrwegverpackungen in der Jokey Group. Das Feedback der ersten Wochen sei eindeutig, die Gäste machen mit und das System funktioniert.

Der Name Dillendöppche ist mehr als Folklore. Er bringt auf den Punkt, was moderne Mehrweglösungen leisten sollen. Sie sollen kreisen und nicht enden. Denn jeder Behälter, der mehrfach genutzt wird, spart Material, Energie und reduziert den ökologischen Fußabdruck vollumfänglich. Jeder Gast, der mitmacht, ist Teil dieser Bewegung. FRÜH hat sich gegen Einweg entschieden und stattdessen für ein System mit Rückgrat. Dabei fiel die Wahl auf einen Partner, der nicht nur produziert, sondern mitdenkt.