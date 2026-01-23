Mer dun et för de Dierche

„Tierisch“ was los war gestern auf der Zoo Zappelei des Kölner Zoos: Im großen Saal des Pullman-Hotels tanzten rund 1.300 Gäste als Giraffen, Krokodile, Löwen & Co. zu kölscher Musik von „Cat Ballou“, „Druckluft“, „Lupo“, „StattGarde Colonia Ahoj“, „Brings“, „Kasalla“ und den „Klüngelköpp“. Auch das amtierende Kölner Dreigestirn gab sich die Ehre.

Der Reinerlös der von Kölner Zoo und Altstädter Köln 1922 eV bereits zum 12. Mal gemeinsam durchgeführten und restlos ausverkauften Veranstaltung kommt den Tieren des Zoos zugute.

Durch zusätzliche Großspenden von Sion Kölsch, RTL WEST, CNC, make/c und dem Pullman Hotel erhielt der Kölner Zoo insgesamt die großartige Summe von 11.111,11 Euro!

„Wir danken unseren Partnern und Förderern sehr herzlich. Die großen und kleinen Zootiere werden sich darüber sehr freuen“, sagten die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg bei der Übergabe der Spendensumme.