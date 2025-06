Mexikanische Farbexplosion für Köln!

×

VIVA FRIDA KAHLO - IMMERSIVE EXPERIENCE Hamburg, am 18. April 2023. VIVA FRIDA KAHLO ist die immersive Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin und Ikone Frida Kahlo. Ein wahrhaft sinnliches Erlebnis, eine Explosion voller Farben und purer Lebenskraft! Das 360-Grad-Erlebnis entführt die BesucherInnen nach Mexiko in die „Casa Azul“ in Coyoacán, wo die junge Frida Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, beginnt zu malen. „Ich bin nicht krank, ich bin zerbrochen. Aber solange ich malen kann, bin ich froh, dass ich am Leben bin.“ (Frida Kahlo) VIVA FRIDA KAHLO ist ein Erlebnis für alle und jeden: Um ganz in die Seele der Künstlerin eintauchen zu können, erwartet die BesucherInnen in Hamburg erstmals eine state-of-the-art Virtual Reality Experience. Die BesucherInnen erleben eine Reise durch die Symbolik sowie die Träume von Frida Kahlo und werden Teil von Kahlos Welt. Nach der Virtual Reality Experience lädt die Casa Azul mit ihrem Innenhof zum Verweilen ein. Im sich anschließenden Showroom, dem Highlight der Ausstellung, werden die BesucherInnen in Frida Kahlos Welt förmlich hineingezogen. Sie erleben die 1920-er bis 40-er Jahre und tauchen ein in die farbenfrohen Gemälde und Selbstbildnisse als Zeugnis eines Lebens voller Anmut, Schmerzen und ungebrochenem Lebenswillen. Dabei bewegen sich die BesucherInnen der Ausstellung frei im Raum, aufwändige Rundumprojektionen erzeugen exotische Farbwelten voller Emotionen und lassen Frida Kahlos Werke auf nie zuvor gesehene Weise erfahren. Mit Hochleistungsprojektoren werden Kahlos Bilder, die im Original fast winzig erscheinen, zum Leben erweckt und auf bis zu 10 Meter lange und 5,5 Meter hohe Wände sowie auf den Boden der Ausstellungshalle projiziert. Für ein Rundumerlebnis der Sinne, führt eine Sprecherin in der Rolle der Künstlerin mit Originalzitaten durch die erlebbare Gefühlswelt der schon damals emanzipierten Malerin. Ein eigens komponierte