Mey und Edlich

Expand Foto: Mey & Edlich Stefano Zarrella (l.) & Kosta Williams

Mit einem stimmungsvollen Pre-Opening und zahlreichen Freunden der Marke hat Mey & Edlich am 16. April 2026 seinen ersten eigenen Brandstore in Köln eröffnet. In der Ehrenstraße 30-32 wurde bis in den frühen Abend hinein gefeiert, genetzwerkt und natürlich: Mey & Edlich zelebriert.

Unter den Gästen waren neben Pressevertretern und lokalen Persönlichkeiten auch Foodblogger und Kochbuchautor Stefano Zarrella, Creator Kosta Williams sowie Dr. Heinz-Wilhelm Esser "Doc Esser", Creator Luigi Antonica & Paul-Henry Duval.

Sie alle eint die Leidenschaft für Qualität, Handwerk und Individualität – Werte, die auch Mey & Edlich seit jeher prägen.

Der neue 240 Quadratmetern große Store versteht sich nicht nur als Verkaufsfläche, sondern als Ort für Inspiration, Austausch und Entdeckung. Die Mischung aus sorgfältig kuratiertem Sortiment, besonderen Materialien und einem klaren ästhetischen Anspruch spiegelt die Marken-DNA eindrucksvoll wider.

Nach dem erfolgreichen Auftakt öffnet der Store am 17. April 2026, offiziell seine Türen für alle, die auf der Suche nach besonderen Stücken und neuen Perspektiven sind.

Mey & Edlich Store, Ehrenstr. 30 (Innenstadt), Ö: Mo-Sa 10-19h, www.mey-edlich.de