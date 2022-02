Unter dem Motto „Mir Kölsche han ‘ne jode Zoch!“ gibt es jetzt einen jecken Wanderwegführer für Rosenmontag. Nicht auf „Bläck Fööss“, sondern kostümiert sollen dann die Jecken unterwegs sein.

Man zieht von Kneipe zu Kneipe mit Fründen und macht hier und da den Einkehrschwung. 46 Stationen umfasst der Folder, der in allen beteiligten Objekten ausliegt. Er soll informieren, welche Kneipen an Rosenmontag mit jecken Programm geöffnet sind.

Die Strecke ist am Zugweg angelehnt. Start ist der Clodwigplatz, Ziel ist das Gaffel am Dom, das dann über die Ringe oder die Altstadt jeck erreicht werden kann. Der Einstieg ist natürlich überall möglich. Mit dabei sind unter anderem die Bagatelle Bar, Gaststätte Wirtz, Bei d'r Tant, Gasthaus Zum Jan, Ex-Corner, Heising & Adelmann, Stadt Treff, Pfeffermühle, Ex Vertretung, Papa Joe‘s Klimperkasten und Brauhaus Zum Prinzen.

Der jecke Wanderweg ist nur Corona-konform erlebbar. Da Köln im ganzen Stadtgebiet Brauchtumszone ist, brauchen die Närrinnen und Narren für draußen neben der Impfung einen negativen Test oder eine Booster-Impfung. In der Gastronomie darf nur Karneval feiern, wer geboostert oder gleichgestellt ist und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen kann. Eine Maskenpflicht besteht nicht. Zwar sind Tanzveranstaltungen nicht erlaubt. Das Feiern in Kneipen mit Singen und Schunkeln ist jedoch gestattet.

