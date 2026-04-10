Mit dem Zug zur FIBO

In den Kölner Messehallen findet zwischen Donnerstag, dem 16. April, und Sonntag, dem 19. April 2026, die Fitnessmesse FIBO statt. Die beiden Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr go.Rheinland und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) haben sich dazu entschlossen, am Samstag, den 18. April, zusätzliche Züge zwischen dem Ruhrgebiet und Köln Messe/Deutz einzusetzen.

Das Eisenbahnverkehrsunternehmen TRI Train Rental GmbH (TRI) wurde damit beauftragt, insgesamt 20 Zusatzfahrten anzubieten. Die ersten beiden starten um 07:37 Uhr in Essen Hbf (Ankunft Köln Messe/Deutz um 08:37 Uhr) und um 07:44 Uhr in Dortmund Hbf (Ankunft Köln Messe/Deutz 09:39 Uhr). Anschließend wird es bis zum Nachmittag 16 Zusatzfahrten zwischen Düsseldorf und Köln geben. Die beiden letzten Fahrten des Tages werden dann von Köln Hbf über Köln Messe/Deutz bis nach Essen Hbf führen (Ankunft 18:26 Uhr und 19:25 Uhr).

Die Informationen zu den Sonderverkehren werden in die elektronischen Fahrplanauskünfte aufgenommen.