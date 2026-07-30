Mit der VR-Brille in die Savanne

Die neue, doppelt so große Giraffenanlage mit den beiden Bewohnerinnen „Maoli“ und „Penda“ ist der neue Gästemagnet im Kölner Zoo. Passend dazu erweitert der Zoo sein Angebot um einen zusätzlichen Hingucker. Ab sofort bieten der Kölner Zoo und die Zeitreise-Spezialisten von TimeRide eine immersive Entdeckungsreise durch das Ökosystem der afrikanischen Savanne – ein Erlebnis für die ganze Familie, empfohlen ab 6 Jahren.

Das neue Mixed-Reality-Erlebnis „SAVANNA VR“ entführt die Zoo-Gäste mitten in den Lebensraum der afrikanischen Savanne. An zwei zusätzlichen Stationen im Alten Nashornhaus direkt gegenüber der neuen Giraffenanlage erleben Familien eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde hautnah – und erfahren dabei, mit welchen Herausforderungen seine tierischen Bewohner konfrontiert sind und welche Rolle der Mensch für die Savanne spielt. Nach „Dino VR“ ist „SAVANNA VR“ bereits das zweite Erlebnis, das TimeRide im Kölner Zoo eröffnet.

Die Reise beginnt an einer virtuellen Weltkugel: In Augmented Reality entdecken die Zeitreisenden, wie der einzigartige Lebensraum Savanne entsteht, welche Savannentypen es gibt und warum dort eine so außergewöhnliche Artenvielfalt zuhause ist. Dann wechselt das Bild in die virtuelle Realität – und die Gäste stehen mitten in der Savanne: Aus der Perspektive der Tiere geht es in luftige Höhen und nasse Tiefen, während eine Erzählerin spannende Hintergründe zum Gesehenen liefert.

An der zweiten Station werden die Gäste selbst aktiv: Auf virtuellen Spielfeldern beobachten sie, wie sich das Leben der Tiere zwischen Trocken- und Regenzeit verändert – spielerisches Entdecken für Groß und Klein. Das rund 25-minütige Erlebnis ist auf Deutsch und Englisch verfügbar.

„Erst unsere beiden Kordofan-Giraffen ,Penda‘ und Maoli‘ live bewundern. Dann direkt gegenüber in ihren natürlichen Lebensraum eintauchen und spannende Fakten darüber erfahren: Das ist moderne Erlebnispädagogik, die in den Köpfen der Menschen bleibt. Wir freuen uns, dieses zusätzliche Angebot pünktlich zur Giraffenhauseröffnung präsentieren zu können“, so Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg, Vorstand Kölner Zoo.

„Der Kölner Zoo begeistert Menschen für die Tierwelt – wir eröffnen Perspektiven, die sonst verborgen bleiben. Bei SAVANNA VR sehen Familien die Savanne mit den Augen ihrer Bewohner und spüren, wie kostbar dieses Ökosystem ist. So wird Wissensvermittlung zum gemeinsamen Abenteuer“, so Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer der TimeRide GmbH.

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SAVANNA VR – auf einen Blick

Spielzeiten: Erster Tourstart 11:30 Uhr, letzte Tourstart 17:00 Uhr im Alten Nashornhaus im Kölner Zoo, gegenüber Giraffenanlage

Dauer; ca. 25 Minuten

Sprachen: Deutsch, Englisch

Empfohlen: ab 6 Jahren

Preise: 11 € regulär, 9 € ermäßigt (Kinder und Jugendliche von 6 bis 12 Jahren); zzgl. Zoo-Eintritt

Ort: Kölner Zoo

Tickets; über www.koelnerzoo.de – empfohlen wird das Kombi-Ticket mit Zoo-Eintritt

Weitere Infos: www.timeride.de/koeln/timeride-reels-savanna-vr