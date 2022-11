Foto v.l.n.r.: Christine Kronenberg (Geschäftsführende Inhaberin bei FEMALE RESOURCES), Bündnis-Schirmherr Ulrich Voigt (Vorstandsvorsitzende der Sparkasse KölnBonn), Claus van der Velden (Geschäftsführer NetCologne) und Bündnis-Botschafterin Birgit Oßendorf-Will (Personalchefin von Ströer).

Als neues Mitglied der Kölner Initiative Mit Frauen in Führung setzt NetCologne ein Zeichen für eine gleichberechtige Karriere in der ITK-Branche. Mit zahlreichen Maßnahmen schafft der Telekommunikationsanbieter die Voraussetzungen, um die Chancengleichheit in seinem Unternehmen weiter auszubauen. Dazu hat sich das Unternehmen vorgenommen, den Anteil von Frauen auf allen Hierarchieebenen auf mindestens 30 Prozent zu erhöhen.

NetCologne will Frauen den Weg an die Führungsspitze erleichtern. Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung zum Kölner Unternehmensbündnis Mit Frauen in Führung setzt das Telekommunikationsunternehmen ein klares Signal zur gezielten Stärkung von Frauen in Führungspositionen. Ein wichtiger Schritt, denn in der ITK-Branche in Deutschland sind laut Daten von Eurostat nur ca. 20 Prozent der Beschäftigten Frauen. Aber gerade in diesen Branchen nimmt der Fachkräftemangel derzeit weiter zu. Mit einer gezielten Förderung der Chancengleichheit möchte NetCologne seine Attraktivität als Arbeitgeber für alle Bewerberinnen und Bewerber weiter steigern.

NetCologne setzt sich für Gleichstellung ein

„Als zukunftsorientiertes, kölsches ITK-Unternehmen stellt die Förderung von Diversität und insbesondere die Gleichstellung von Frauen und Männern, eine zentrale Säule unserer Unternehmenskultur dar“, erklärt Dr. Claus van der Velden, kaufmännischer Geschäftsführer bei NetCologne und verantwortlich für die Personalentwicklung des Kölner Unternehmens. „Aktuell ist unsere Branche noch stark männerdominiert. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dies aufzubrechen und hier eine bessere Balance fördern. Deshalb setzen wir uns dafür ein, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Frauen gleiche Einstiegs-, Entwicklungs- und Aufstiegschancen ermöglichen, wie Männern“, betont van der Velden weiter.

Führung auch in Teilzeit für Frauen und Männer

Unternehmen sind heute mehr denn je gefordert, eine flexible und familienfreundliche Arbeitsumgebung zu entwickeln. NetCologne hat sich deshalb schon seit einigen Jahren auf den Weg gemacht, mit flexiblen Home-Office Regelungen und Teilzeitmöglichleiten auch für Führungskräfte eine bessere Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu ermöglichen. Das Unternehmen möchte im Rahmen des Bündnisses Mit Frauen in Führung neue und zusätzlichen Maßnahmen anstoßen und damit seine Attraktivität als Arbeitgeber für weibliche Fach- und Führungskräfte weiter erhöhen.

Förderung durch neue Formate und gezielten Austausch

Durch den Bündnisbeitritt ermöglicht NetCologne seinen Mitarbeiterinnen den Zugang zu verschiedenen Formaten wie beispielsweise unternehmensübergreifenden Workshops oder dem Austausch mit dem höheren Management aus anderen Firmen zur Unterstützung ihrer Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung. Christine Kronenberg, Initiatorin von Mit Frauen in Führung und geschäftsführende Inhaberin von Female Resources begrüßt den Beitritt von NetCologne: „Ich freue mich sehr, dass wir eine weiteres starkes Kölner Partnerunternehmen für unser Bündnis gewinnen konnten und dadurch unser hochkarätiges Netzwerk weiter wächst.“ NetCologne zählt zu den insgesamt 16 regionalen Top-Unternehmen, die sich dem Kölner Bündnis angeschlossen haben, um genderorientiertes Management und Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen zu beschleunigen.

Weitere Informationen zum Bündnis unter: www.mitfraueninfuehrung.de

