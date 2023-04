Mit Gaffel Wiess wird das urbane Lebensgefühl erlebbar

Das Wegbier oder Biertrinken an öffentlichen Plätzen ist Teil des urbanen Lebensgefühls in Köln. Immer mehr Menschen versorgen sich am Kiosk und in den City-Supermärkten mit Getränken und verweilen dann an öffentlichen Plätzen.

In der handlichen 0,33l Euroflasche ist Gaffel Wiess das ideale Bier für draußen und unterwegs. Das helle Obergärige ist eine Erfolgsgeschichte und findet immer mehr Fans, die Wiess zunehmend als rheinische Alternative zum Hellen trinken.

Wie die untergärige Sorte Helles ist Gaffel Wiess süffig, mild und wird dezent gehopft. Lediglich die obergärige Brauart und natürliche Trübung unterscheiden sich zum Hellen. Dadurch entwickelt das Wiess einen vollmundigen Geschmack.

Durch den milden Charakter wird diese Bierspezialität zu einem echten Geschmackserlebnis. Gaffel Wiess wird auch in Veedelskneipen, Clubs und Brauhäusern getrunken. Der Ausschank erfolgt in 0,3l-Krügen, eine perfekte Größe für die rheinischen Biergärten.

„Mit Gaffel Wiess wird das urbane Lebensgefühl in allen Trinksituationen perfekt erlebbar“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Die hohe Süffigkeit von Gaffel Wiess bringt mit jedem Schluck einen besonderen Genuss und macht Lust auf mehr.“

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts war der Bierstil Wiess das Nationalgetränk der Kölner und somit der Urvater des Kölsch. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat Gaffel Wiess mit einer Gold-Medaille für die hervorragende Qualität ausgezeichnet.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!