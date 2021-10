Mit Sixpacks zum Sixpack

Gaffels Fassbrause kaufen, QR-Code einscannen und gratis bei Just Fit trainieren und gewinnen: Die Aktionswochen bei Just Fit, die bis Ende November laufen, sind gestartet. Parallel gibt es jede Woche bis zum Aktionsende eine Challenge in den Clubs und über Social Media. Teilnehmer zeigen, wie sie mit einem Gaffels Fassbrause-Kasten oder einem Sixpack trainieren. Zu gewinnen gibt es ein Jahr Gratis-Training bei Just Fit. In den Clubs wird die Challenge von den Mitarbeitern abgenommen. Hat man die vorgegebene Performance geschafft, kommt ein Los in die Gewinnspielbox. Ebenfalls kann man ein Video auf den Social-Media-Kanälen hochladen. Für den Upload erhält man ebenfalls ein Los.

Zum Abschluss findet eine Kreativwoche in den Clubs und online statt. Den Trainern wird ein kreatives Workout mit dem Sixpack oder Kasten gezeigt, oder es werden Clips auf Social Media hochgeladen. Als Dank erhält man einen Kreativitätsbonus und es gehen zwei Lose in die Gewinnspielbox. Unter allen Uploads werden drei Favoriten ausgewählt, die in einer Story gepostet werden. Die Kreativ-Gewinner erhalten zusätzlich zwei Lose.

Nach Ablauf der Aktion werden alle Gewinnspielboxen von den Clubs in die Just Fit-Zentrale geschickt und die Gewinner ausgelost. „Gaffels Fassbrause ist pure Erfrischung und der ideale Durstlöscher beim Sport“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Just Fit passt als regionale Unternehmen zudem bestens in unsere Strategie.“

Daniel Esser, betriebliche Gesundheitsförderung & Kooperationen von Just Fit, betont: „Durch die Kooperation mit der Privatbrauerei Gaffel unterstützt Just Fit nicht nur alle Sportler und Fitnessbegeisterte, sondern setzt auch ein Zeichen für den Zusammenhalt Kölner Traditionsunternehmen. Die kühle Fassbrause sorgt für den nötigen Frischekick nach dem Training in den Just Fit Clubs.“

Jeder Gaffels Fassbrause-Sixpack mit gemeinsamem Aktionslogo enthält einen Gratis-Tagespass im Wert von 20 Euro. Einlösbar unter: www.justfit-clubs.de/fassbrause

