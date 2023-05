Mobil am CSD-Wochenende

Vom 07. bis 09. Juli 2023 findet in Köln wieder der Christopher Street Day (CSD) statt. Für BesucherInnen, die mit dem ÖPNV zu diesem bunten Fest anreisen möchten, bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und seine Verkehrsunternehmen wieder ein unschlagbar günstiges Ticket: das CSD-Ticket. Damit können die Fahrgäste drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im ganzen VRS-Netz fahren. Damit gilt das CSD-Ticket auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr VRS/Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen, Olpe/Drolshagen, den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel und Ahrweiler sowie in folgenden Tarifgebieten des Aachener Verkehrsverbunds (AVV): Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß. Und zwar von Freitag, 07. Juli 2023, ab 14 Uhr bis Sonntag, 09. Juli 2023 (Betriebsschluss/3 Uhr nachts).

Das CSD-Ticket kostet 20,20 Euro und kann ab Freitag, 02. Juni, entweder als HandyTicket oder als Online-Ticket zum Selberausdrucken erworben werden.

Weitere Informationen unter: www.vrs.de/tickets/ticketsortiment/csd-ticket-2023

